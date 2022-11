Wyjątkowo paskudny trend - stashing to oznaka toksycznego związku. Uciekaj!

Uczucia

Dołącz do nas:

Spotykacie się od kilku miesięcy. Byliście razem w górach, obejrzeliście wszystkie sezony „Sukcesji”, co weekend jecie na mieście, chodzicie na drinki do tego samego baru – barman na pewno wie, że jesteście razem. Fajnie. Jest jednak jedno „ale”. Wciąż nie znasz nikogo z jego bliskich – ani kumpli z pracy, ani rodzeństwa, a kiedy raz przypadkiem na ulicy podszedł do was jakiś jego stary znajomy… on nawet cię nie przedstawił. Ba! Zachowywał się tak, jakby cię obok niego w ogóle nie było. Czy to powinno cię zaniepokoić. Jak najbardziej!

Zdjęcie Toksyczny związek / 123RF/PICSEL