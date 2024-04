Jeśli chcemy zabezpieczyć ogrodzenie przed ponowną korozją , należy zastosować do niego odpowiednie farby. Zanim jednak przystąpimy do malowania, koniecznie musimy pozbyć się z ogrodzenia zalegającej warstwy rdzy . Gdy nalot nie jest zbyt gruby, możemy zastosować papier ścierny lub drucianą szczotkę , ale przy większej korozji nie obędzie się bez użycia np. wiertarki z drucianą ściernicą szczotkową .

Należy również pamiętać, by pozbyć się starej farby , która po wielu latach prawdopodobnie skruszała i zaczyna odchodzić z metalowego ogrodzenia.

Zanim przystąpisz do malowania ogrodzenia, usuń z niego zalegającą rdzę 123RF/PICSEL

Czas na malowanie. Do malowania ogrodzenia metalowego można użyć pistoletu natryskowego, ale pamiętajmy, by wcześniej dokładnie zabezpieczyć m.in. elementy ogrodzenia, trawnik czy chodnik przed nieplanowanym naniesieniem farby. Malowanie natryskowe ma tę zaletę, że wykonuje się je szybko, ale potrzebne jest do tego, chociaż minimalne doświadczenie.