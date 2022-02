Cienie pod oczami pojawiają się zazwyczaj, gdy jesteśmy zmęczeni, odwodnieni, a organizm nie ma czasu na regenerację, Bywają jednak także oznaką anemii, alergii, a nawet problemów z nerkami lub tarczycą. Pierwszym krokiem powinna być więc obserwacja stanu skóry pod oczami - jeśli cienie pojawiają się od czasu do czasu, to prawdopodobnie wystarczy większa ilość snu, masaż i właściwa pielęgnacja. Jeśli jednak są już z nami od dłuższego czasu, to warto zbadać poziom żelaza i magnezu w organizmie i skonsultować się z lekarzem.



Cienie pod oczami są nieestetyczne, dodają lat i przyspieszają proces starzenia, więc warto rozprawić się z nimi raz na zawsze.

Jak pozbyć się cieni pod oczami?

Chłodny kompres lub kostki lodu

Jak sprawdzić porowatość włosów? Zimno obkurcza naczynia krwionośne i likwiduje obrzęki, więc z powodzeniem poradzi sobie także z uciążliwymi cieniami. Sposobów jest kilka - możemy zdecydować się na masaż kostkami lodu lub zimnymi łyżeczkami. Niezłym domowym sposobem jest także przyłożenie w okolice oczu schłodzonych plastrów ogórka lub kompresu z zimnego naparu pietruszki.



W sprzedaży są także żelowe okulary do wcześniejszego schłodzenia w lodówce lub wygodne płatki pod oczy, które nakłada się na ok. 15 minut z pomocą specjalnej, małej łyżeczki.



Warto w tym miejscu dodać, że zimno nie tylko walczy z opuchlizną, cieniami i obrzękami, ale znane jest ze swoich odmładzających właściwości. Warto więc korzystać z regularnych seansów w kriokomorze - kabinie do terapii zimnem, która z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością.



Naturalne kosmetyki

Osoby ze skłonnościami do obrzęków i cieni powinny wprowadzić do codziennej pielęgnacji naturalne oleje np. z wiesiołka oraz ze słodkich migdałów. Są one bogate w wiele składników odżywczych, które stosowane regularnie pomagają usunąć uporczywe cienie.

W pielęgnacji skóry skłonnej do cieni świetnie sprawdzą się także hydrolaty. By zrobić domowy płyn do pielęgnacji, wystarczy woda destylowana i płatki róż. Domowy hydrolat działa jak tonik - odświeża, koi, działa przeciwzapalnie i odmładzająco - świetnie rozjaśnia także cienie.





Kremy z witaminą C i K

W zwalczaniu uciążliwych cieni pod oczami ogromne znaczenie ma profesjonalna pielęgnacja. Najskuteczniej działają, obkurczające naczynka i rozjaśniające skórę, kremy na bazie witaminy C i K, kofeiny i takich składników jak arnika, świetlik czy miłorząb. Po nałożeniu kosmetyku warto wykonać lekki masaż, który usprawni przepływ limfy, przyspieszy zanikanie obrzęków i rozjaśni skórę pod oczami.



Jak ukryć cienie pod oczami?

Właściwie dobrany korektor

Zapobieganie i likwidacja cieni pod oczami to oczywiście podstawa, ale spore znaczenie ma także dobry kamuflaż. Tutaj z pomocą przyjdzie właściwie dobrany korektor pod oczy. Zasinienia i cienie najskuteczniej maskują odcienie morelowe i łososiowe, a korektor nie może być zbyt jasny - wystarczy, by był o jeden lub dwa tony jaśniejszy od skóry. Najlepiej sprawdzi się także kosmetyk mocno płynny.

Zabiegi na cienie pod oczami

Jeśli cienie pod oczami nie są efektem przemęczenia, złej diety lub zarwanych nocy, ale są z nami od dłuższego czasu, to warto rozpatrzyć odwiedziny w profesjonalnym gabinecie medycyny estetycznej. Do najskuteczniejszych należą zabiegi mezoterapii igłowej lub mikroigłowej oraz iniekcja kwasu hialuronowego. Dobrym wyborem jest także karboksyterapia, która dotleni skórę, rozjaśni ją i usprawni krążenie.

