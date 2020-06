Jakie fryzury będą najmodniejsze w tym sezonie?

Czerwień, barwę namiętności, warto latem wpuścić nie tylko do swojej garderoby. Kolor, który gościł na pokazach największych domów mody, pojawiał się bowiem zarówno w stylizacjach, jak i na głowach modelek spacerujących po wybiegu. W tym sezonie odważmy się więc na zmianę i poeksperymentujmy z odcieniami tej wyrazistej barwy.

Zdjęcie Modelki na tegorocznym pokazie domu mody McQueen miały włosy w odcieniach czerwieni /FRANCOIS GUILLOT/AFP /East News

Ten sezon przynosi nowe trendy w koloryzacji włosów. Tego lata dużym powodzeniem będą się cieszyć zwłaszcza te najbardziej odważne i spektakularne barwy.

Jest to skądinąd w pełni uzasadnione - po wielu tygodniach spędzonych w izolacji, bez dostępu do usług fryzjerskich, zatęskniłyśmy za radykalną zmianą wizerunku. A odświeżenie koloru włosów to, jak wiadomo, jeden z najlepszych sposobów na wyrazistą metamorfozę.

Wiele wskazuje na to, że latem w salonach fryzjerskich królować będzie ognista czerwień i rozmaite jej odcienie. Jak wynika z raportu Google, w ciągu ostatnich miesięcy liczba wyszukiwań fraz odnoszących się do tego rodzaju koloryzacji wzrosła aż o 100 proc.

Do grona znanych fanek czerwonych włosów dołączyła niedawno Dua Lipa - słynna wokalistka zachwyciła fanów nową efektowną fryzurą, którą natychmiast pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Potwierdzenie popularności tego koloru znajdziemy również na wybiegach najbardziej uznanych domów mody - doskonale pamiętamy najnowszy pokaz Alexandra McQueena, którego jednym ze szczególnie przykuwających wzrok elementów były fryzury modelek. Ich wspólny mianownik stanowiła właśnie elektryzująca czerwień.