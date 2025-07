Zacznijmy od podstaw, czyli od stanowiska. Storczyki uwielbiają jasne, ale rozproszone światło. Najlepiej czują się na parapecie wschodnim lub zachodnim, gdzie nie są narażone na bezpośrednie południowe słońce, które może poparzyć liście. Jeśli masz tylko okno południowe - ustaw roślinę za lekką firanką. A co ważne, storczyki nie lubią przeciągów ani bliskiego sąsiedztwa kaloryferów czy klimatyzatorów. Powinny też stać w przewiewnych doniczkach - najlepiej przezroczystych, by światło docierało również do korzeni.