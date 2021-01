Tłuszczyk, oponka i wystające boczki to zmora wielu kobiet. Jak sobie z nimi radzić? Kluczowa jest dieta, ale regularne treningi pozwolą szybciej spalić zbędny tłuszcz i wyrzeźbić sylwetkę. Na kanale Moniki Kołakowskiej znalazłyśmy dla was krótki trening, trwa zaledwie 15 minut i działa cuda. Do dzieła!

Wideo youtube