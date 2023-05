Odmierz na dwa palce i nałóż na twarz. Tak unikniesz przykrych dolegliwości

Wiosną, kiedy słonecznych dni jest znacznie więcej niż jesienią czy zimą, warto zaopatrzyć się w krem do twarzy z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. Mimo że zaleca się stosowanie tego typu kosmetyków przez cały rok, to od kwietnia do października powinny być wręcz obowiązkowe. Jak prawidłowo nakładać krem z filtrem, aby spełniał swoje zadanie?

Zdjęcie Krem z SPF powinien być dobrany do rodzaju cery. Najlepiej by miał najwyższą ochronę przeciwsłoneczną / 123RF/PICSEL