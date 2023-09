Oto najtańszy sposób na "indyczą szyję". Tak pożegnasz szpecący problem

Używasz gąbki do makijażu? Skrywa więcej bakterii niż deska klozetowa. Przerażający film

Genialne produkty do brwi za grosze. Włoski będą gęste i mocne

Tego mydła używały nasze babcie w czasach PRL-u. Kosztuje grosze i działa cuda

Triki makijażowe dla kobiet 50+. Odmłodzą o kilkanaście lat

Powstawanie zmarszczek, utrata elastyczności skóry i powstawanie m.in. tzw. skóry indyka to następstwa nieuniknionego starzenia się organizmu. Wraz z wiekiem w skórze zaczyna brakować kolagenu i elastyny, traci swoją jędrność i zaczynają na niej pojawiać się nieestetycznie wyglądające bruzdy.

U niektórych kobiet są one mniej, u innych bardziej widoczne. Uwarunkowane jest to w dużej mierze stylem życia, sposobem odżywiania i tym, jak przykładamy się do codziennego dbania o skórę. Posiadaczki znienawidzonej indyczej szyi szukają wszelkich rozwiązań by ją zlikwidować, albo chociaż zmniejszyć widoczność szpecącego defektu. Przed zastosowaniem konkretnych działań warto jednak dowiedzieć się, w czym, poza upływem lat tkwi źródło problemu.

Reklama

Zobacz też: Na zmarszczki działają jak żelazko. Znajdziesz w kuchni

Co wpływa na powstawanie tzw. "indyczej szyi"?

Poza dietą, poziomem nawodnienia organizmu, stylem życia (paleniem papierosów, piciem alkoholu), a także predyspozycjami genetycznymi, na pojawianie się obwisłej skóry w okolicy podbródka i szyi ma wpływ przede wszystkim to, w jakim stopniu wystawiana jest ona na promienie słoneczne.

Problem dotyczy głównie kobiet, bo to one chętniej eksponują dekolt i szyję, zapominając o kremach z filtrem. Regularne opalanie się sprzyja nie tylko powstawaniu bruzd, zmarszczek i szybszemu starzeniu się skóry, ale również rozległym przebarwieniom, których ciężko jest się pozbyć.

U pań uwielbiających przebywać na słońcu, a co gorsza - korzystających z solarium, skóra traci elastyczność i jędrność znacznie szybciej, a one same wyglądają starzej.

Ponadto trzeba pamiętać, że skóra w okolicy szyi i dekoltu jest szczególnie delikatna i cienka, dlatego nie należy pomijać ich w trakcie codziennej pielęgnacji.

Czytaj także: Domowy hit na zmarszczki. Kupisz za złotówkę, a działa jak krem z drogerii

Co pomoże pozbyć się szyi indyka?

"Szyja indyka" zaczyna być bardziej widoczna już w okolicy 40. roku życia. Co zrobić, aby opóźnić marszczenie się skóry i jak zmniejszyć jej widoczność, jeśli już się pojawiła?

Poza piciem dużej ilości wody, zrezygnowania z papierosów i unikaniem alkoholu, konieczne będzie regularne aplikowanie preparatów z wysoką ochroną przeciwsłoneczną - nie tylko latem, ale przez cały rok. Oczywiście pomocne będą również zabiegi liftingujące - w salonach kosmetycznych dostępnych jest wiele opcji - są jednak one zwykle dosyć kosztowne. Na szczęście istnieją tańsze, a nawet nic niekosztujące sposoby przeciwdziałania i radzenia sobie z indyczą szyją. Wśród tych najbardziej polecanych są:

regularne wykonywanie jogi twarzy i szyi poprzez masaż

stosowanie głęboko nawilżających kremów i balsamów z kolagenem

suplementowanie kolagenu

dieta bogatą w witaminy, minerały i antyoksydanty, które wspierają zdrowie skóry

odpowiednia pozycja podczas siedzenia i spania - dzięki temu unikniemy nadmiernego napięcia w okolicach szyi

regularne stosowanie domowych, naturalnych maseczek na twarz, szyję oraz dekolt

Zdjęcie Zdaniem wielu kobiet na elastyczność skóry twarzy, dekoltu oraz szyi świetnie działa joga - masaż, który wykonać można samodzielnie / 123RF/PICSEL

Domowe maseczki przeciwzmarszczkowe na "indyczą szyję"

Wśród wielu polecanych przez kobiety domowych, tanich zabiegów na zwiotczałą skórę w okolicach podbródka oraz szyi szczególną popularnością cieszą się dwie maseczki. Ich wykonanie jest naprawdę bardzo proste, składniki łatwo dostępne i niedrogie, a przy regularnym stosowaniu efekty naprawdę świetne. Przed ich nałożeniem pamiętaj o oczyszczeniu skóry. Dobrze jest też wcześniej wykonać delikatny peeling.

Zdjęcie Aby zmniejszyć widoczność zmarszczek na szyi zabiegi liftingujące należy stosować regularnie / 123RF/PICSEL

Maseczka z drożdży piwnych

Do przygotowania tej maseczki potrzebne będą:

2 łyżki jogurtu naturalnego

Łyżeczka drożdży piwnych

Łyżka oleju (może być np. oliwa z oliwek)

Składniki dokładnie wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Produkt nałóż na oczyszczoną skórę i pozostaw na około 15 minut, po czym spłucz zimną wodą. Im częściej ją będziesz stosować, tym lepsze efekty zobaczysz. Maseczka na bazie drożdży pobudzi produkcję kolagenu i wygładzi delikatną skórę.

Maseczka z białek

Do przygotowania potrzebne będzie:

Białka z dwóch jajek

3 łyżki twarożku homogenizowanego

3 łyżki zielonej herbaty liściastej

Łyżka miodu

Odrobina przegotowanej wody

Białko wymieszaj z serkiem i miodem, dodaj liście herbaty i zalej przegotowaną wodą. Odstaw na trzy minuty do zaparzenia. Potem nałóż na skórę i pozostaw na 20 minut.

Po tym czasie spłucz maseczkę zimną wodą, a następnie wklep krem liftingujacy. Już po pierwszym użyciu skóra powinna być dobrze napięta i wygładzona. Zabieg ten warto wykonać przynajmniej raz w tygodniu.