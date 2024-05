To zresztą nie pierwszy raz, kiedy amerykańska modelka udowodniła, że ma wielki wpływ na branżę wizażu i tak samo, jak w przypadku truskawkowego makijażu, dzięki niej mówiło się o latte make-up czy manicure z perłową taflą. Popularności tego sposobu malowania się nie można jednak przypisać tylko temu, że promuje go znana modelka. Tym, co sprawia, że tak wiele kobiet pokochało ten look, jest to, że jest szybki i można go łatwo wykonać! Dodatkowo ten rodzaj makijażu jest niezwykle uniwersalny. Wystarczy bowiem wybrać odcień kosmetyków, który pasuje do naszego typu urody i nałożyć je w odpowiednich miejscach na twarzy.