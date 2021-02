​Zdradzamy trzy proste i skuteczne metody na szybkie zagęszczenie brwi

Piękne i gęste brwi bez codziennego ich malowania? To marzenie wielu kobiet. Marzenie bardzo łatwe do zrealizowania. I nie mówimy tu o makijażu permanentnym, który ma wiele fanek, ale także wiele przeciwniczek. Fenomenalny efekt można uzyskać dzięki prostym zabiegom.

Zdjęcie Gęste, zadbane brwi są od kilku sezonów prawdziwym must have /123RF/PICSEL

Gdy zza maseczki widać tylko oczy i brwi, a wilgotne powietrze, które uchodzi "górą" maseczki, często powoduje rozmazywanie się kresek oraz tuszu do rzęs, wiele kobiet w ogóle rezygnuje z makijażu. I to nie jest taki zły pomysł! Lansuje go teraz wiele gwiazd, które wrzucają na instagram selfie bez makeupu. Zrobiły tak np. Anna Lewandowska, Kinga Rusin, Katarzyna Zielińska, Marina czy Julia Kamińska. I choć na ich zdjęciach nie widać podkładu, tuszu do rzęs czy cieni do powiek, wszystkie łączy jeden element - zadbane, wyraziste brwi. Jakie metody warto wypróbować, by bez używania produktów do stylizacji mieć efektowne łuki brwiowe?

Henna pudrowa

Zabieg z użyciem henny pudrowej tym się różni od nakładania tradycyjnej henny, że efekt koloryzacji utrzymuje się nie tylko na włoskach, ale także na skórze, więc nie trzeba potem używać kredek czy pomad do stylizacji brwi. Na włoskach kolor utrzymuje się około 5-6 tygodni, na skórze - około 14 dni. Ten preparat do koloryzacji brwi ma naturalny skład (puder barwiący uzyskiwany jest z liści lawsonii), a oprócz pigmentów zawiera także sporo składników pielęgnujących, które odżywiają włoski i nadają im ładny połysk. Dzięki temu, że kolor utrzymuje się także na skórze, nie widać ubytków w brwiach ani tego, że są nieregularne lub zbyt krótkie. Do fanek henny pudrowej należy np. Olga Frycz, która zdradziła na instastory, że jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobiła po powrocie z dwumiesięcznego pobytu na Teneryfie, było właśnie farbowanie brwi tą metodą.

Laminowanie brwi

To bardzo skuteczna metoda optycznego zagęszczania brwi, która zyskała popularność na całym świecie dzięki takim gwiazdom jak Kim Kardashian czy Zendaya. Dzięki zastosowaniu specjalnego preparatu na bazie kwasu tioglikolowego wizażystka zmienia ułożenie włosków - wyczesuje je do góry pod kątem 45 stopni w stosunku do naturalnego kierunku ich wyrastania. Ten zabieg powoduje, że łuki brwiowe zyskują objętość i szerokość, której naturalnie nie mają. Na koniec wizażystka nakłada na brwi utrwalacz, który zatrzymuje efekt stylizacji na 4-6 tygodni.

Zagęszczanie brwi metodą włoskową, tzw. building

Byłaś kiedykolwiek na przedłużaniu rzęs? Building to zabieg bardzo podobny, tyle że oczywiście wykonuje się go na brwiach. Do każdego naturalnego włoska dodawany jest jeden syntetyczny włosek, dzięki czemu brwi zyskują efektowną gęstość. To zabieg szczególnie godny polecenia tym osobom, które mają ubytki w linii brwi spowodowane zbyt inwazyjną regulacją sprzed lat lub z powodu blizn. Brwi po zabiegu wyglądają bardzo naturalnie, a efekt zwykle utrzymuje się około miesiąca.