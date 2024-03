Dietetyk dodaje, że: "W dalszym etapie uzyskany napar, a mówiąc fachowo ekstrakt, jest zagęszczany i poddawany suszeniu, przy czym suszenie prowadzi się zwykle jedną z dwóch metod. Pierwsza metoda to tzw. liofilizacja. Jest to suszenie, które odbywa się w temperaturze poniżej zera stopni Celsjusza, pod obniżonym ciśnieniem. (...) Liofilizacja jest bardzo dobrym sposobem suszenia różnych produktów. Wynika to z tego, że podczas tej metody nie dochodzi do utraty składników obecnych w suszonym produkcie, stąd np. liofilizowane owoce zachowują podobną wartość odżywczą, a nawet walory smakowe, co ich świeże odpowiedniki. I tak samo jest w przypadku kawy".