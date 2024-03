Spis treści: 01 Wpływ kawy na zdrowie człowieka. Czy kawa jest zdrowa?

02 Jak pić kawę, aby nam nie zaszkodziła?

03 Chcesz schudnąć? Nigdy nie pij takiej kawy

Wpływ kawy na zdrowie człowieka. Czy kawa jest zdrowa?

Nie ma wątpliwości, że picie kawy, w rozsądnych ilościach, może przynieść nam liczne korzyści zdrowotne. Kawa może mieć zbawienny wpływ na nasz organizm, m.in.:



poprawia krążenie krwi,

dodaje energii,

jest źródłem antyoksydantów,

pozytywnie wpływa na pracę serca i wątroby,

zmniejsza ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów.

Kawa wbrew pozorom wspiera także proces odchudzania! Zawarta w niej kofeina ma właściwości sycące, przez co zmniejsza nasz apetyt. Poza tym dodaje nam energii, która zwiększy naszą wytrzymałość podczas treningu np. biegania. Pamiętajmy jednak, że wybór konkretnego rodzaju kawy oraz dodatków, które do niej dodajemy, może mieć znaczący wpływ na naszą sylwetkę.

Jak pić kawę, aby nam nie zaszkodziła?

Dawkowanie kawy jest jedną z najważniejszych kwestii. Dziennie nie należy pić więcej niż 3-4 filiżanki kawy. Według wielu badań przekraczanie zalecanych dawek kofeiny może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Zaliczają się do nich m.in.: podrażnienie żołądka i jelit, problemy z zasypianiem, drżenie rąk i powiek, nerwowość, czy też zaburzenia rytmu serca.

Nadmiar kofeiny może zwiększać produkcję kwasu solnego, a także kortyzolu, co w rezultacie prowadzi nie tylko do złego samopoczucia, ale i uzależnienia.

Zdjęcie Bezpieczna dzienna dawka kawy nie powinna przekraczać 300 mg kofeiny, czyli około 3 filiżanek / 123RF/PICSEL

Chcesz schudnąć? Nigdy nie pij takiej kawy

Picie kawy może pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie do momentu, gdy do kawy dodamy różnego rodzaju substancje, niwelujące jej naturalną gorycz. To właśnie cukier, czy też syropy smakowe, które tak chętnie dodajemy do naszej kawy, sprawiają, że napój ten tuczy i staje się dla nas niezdrowy.



Jednak to nie wszystko. Mleko, popularny dodatek do kawy, może zmienić naszą ulubioną kawę w prawdziwą bombę kaloryczną. Duża kawa z dodatkiem mleka o zawartości tłuszczu 3,2% może zawierać nawet 300 kalorii. Jeśli spożywamy kilka takich kaw dziennie, możemy nieświadomie dostarczać organizmowi ponad 1000 dodatkowych kalorii, co z kolei może prowadzić do nadwagi i innych problemów zdrowotnych.



Co więc możemy zrobić, jeśli nie wyobrażamy sobie kawy bez mleka? Jednym z rozwiązań jest sięgnięcie po wersję odtłuszczoną lub roślinną. Jednakże należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre roślinne mleka mogą zawierać więcej kalorii niż tradycyjne mleko krowie. Z kolei, jeśli nie jesteśmy w stanie zrezygnować z kawy słodzonej, zamiast cukru warto wybierać naturalne słodziki lub roślinne syropy.

