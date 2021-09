Olej do smażenia rujnuje jelita. Zaskakujące wyniki badań!

Przeprowadzonym na University of Massachusetts w Amherst badaniom został poddany olej do smażenia. Wyniki wskazują, że jest on odpowiedzialny za liczne dolegliwości jelit oraz za jego pomocą toksyczne substancje i bakterie z układu pokarmowego trafiają do krwiobiegu.

Badanie opierało się na przeanalizowaniu, jak obróbka termiczna wpływa na olej rzepakowy. Po obserwacji zachodzących procesów chemicznych uznano, że nie istnieje bezpieczna porcja oleju.



W związku z tym wywnioskowano, że osoby, które cierpią na problemy z jelitami, powinny nie tylko ograniczyć smażenie na oleju, ale nawet całkowicie z niego zrezygnować.

Naukowcy na tym jednak nie kończą swoich analiz. Ich kolejnym celem jest zbadanie wpływu oleju na rozwój komórek nowotworowych.

