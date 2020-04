​Pięć "zdrowych" powodów, aby włączyć ananasa do diety

Ananas jest jednym z najbardziej lubianych owoców tropikalnych na świecie. Zasłużenie. Jest nie tylko bardzo smaczny, ale także zawiera mnóstwo witamin i minerałów. Do tego niweluje negatywne skutki stresu, a teraz jest to nie do przecenienia.

Zdjęcie Ananas jest doskonałym źródłem błonnika pokarmowego, który zapobiega problemom trawiennym, takim jak wzdęcia, niestrawność i zaparcia /123RF/PICSEL

W obliczu pandemii oczywistym jest, że powodem pierwszym jest jego pozytywne oddziaływanie na układ immunologiczny. Ananas jest bowiem doskonałym źródłem witaminy C, wzmacniającego odporność przeciwutleniacza o właściwościach przeciwzapalnych. Dlatego gdy pojawią się kłopoty z gardłem, drapanie lub chrypka, picie ananasowego soku, rozwiąże ten problem.

Ananas poprawia również ogólną kondycję układu sercowo-naczyniowego, zapobiegając zakrzepom i ułatwiając krążenie krwi, zmniejszając w ten sposób ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Zawiera także żelazo, niezbędny element produkcji czerwonych krwinek. Dzięki stosunkowo dużemu stężeniu wapnia, poprawia też stan kości i zmniejsza ryzyko rozwinięcia się osteoporozy i zwyrodnieniowej choroby kości.

Ananas może również okazać się remedium na stres. Zawiera witaminy z grupy B, które poprawiają funkcje poznawcze. Ponadto aminokwas zwany tryptofanem stymulujący produkcję serotoniny, neuroprzekaźnika regulującego nastrój. Picie szklanki soku ananasowego przed snem to dobry sposób na przygotowanie umysłu i ciała do odpoczynku i regeneracji.

Przeciwutleniacze, takie jak witaminy C i A, również wspierają zdrowie oczu. Dla osób starszych, które są zagrożone zwyrodnieniowym zaburzeniem widzenia, włączenie do diety ananasów może zbawiennie wpłynąć na zdrowie oczu.

Nie bez znaczenia jest i to, że ananas jest bogaty w potas. Ważny minerał, który reguluje ciśnienie krwi i wspomaga funkcje nerek. Regularne picie soku ananasowego może wspomagać trawienie dzięki bromelainie, enzymowi, który jest odpowiedzialny za trawienie białek. Ananas jest również doskonałym źródłem błonnika pokarmowego, który zapobiega problemom trawiennym, takim jak wzdęcia, niestrawność i zaparcia.