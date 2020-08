Witamina D bez tajemnic

Jedni uważają ją za eliksir zdrowia, inni nie doceniają. Oto, co naprawdę warto wiedzieć o jej źródłach, działaniu i suplementacji.

MIT 1. Niedobory witaminy D można uzupełnić dietą

Chociaż wiele razy słyszałyśmy, że najlepszym źródłem witamin jest urozmaicony jadłospis, to zasada ta nie działa w przypadku witaminy D. W sytuacji idealnej, gdyby słońce świeciło cały rok pod odpowiednim kątem, nasz organizm w 90 procentach wytworzyłby ją sam pod wpływem działania promieni UV na skórę. Pozostałe 10 proc. moglibyśmy dostarczyć w diecie.



Niestety, w naszym klimacie ekspozycja na słońce jest niedostateczna, a z kolei zawartość witaminy D w pożywieniu jest bardzo mała. Bogatym źródłem witaminy D są tłuste, dziko żyjące ryby morskie: makrele, dorsze, węgorze, jednak by uzupełnić niedobory, trzeba byłoby jeść je codziennie i to w ogromnych ilościach!



Dlatego specjaliści podkreślają, że w naszej szerokości geograficznej, praktycznie wszyscy powinniśmy przyjmować preparaty witaminy D. Jeśli tego nie robimy, mamy jej niedobór. Odpowiednią dawkę witaminy D ustala lekarz, zwykle profilaktycznie przyjmuje się 1000 jednostek witaminy D dziennie.



MIT 2. Niedobór witaminy D ma znaczenie jedynie u dzieci

Nieprawda! Może się to wydawać zaskakujące, ale krzywica to choroba, która dotyczy ludzi w każdym wieku. U dorosłych nazywana jest osteomalacją. Niedobór witaminy D prowadzi u nich do zaburzonej mineralizacji kości. Przyjmowanie jej w kapsułkach czy tabletkach znacznie zmniejsza ryzyko osteoporozy.



Ale są też inne powody, by ją suplementować. Witamina D odpowiada za aktywność 200 różnych genów i ma działanie ochronne przed wieloma chorobami. Zmniejsza m.in. ryzyko raka piersi oraz chorób układu krążenia, ponieważ moduluje stany zapalne i procesy wapnienia naczyń krwionośnych.



Jej niedobór może być ponadto przyczyną obniżenia odporności, depresji, a nawet zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej w organizmie. Badania wykazały, że niski poziom witaminy D wpływa na działanie leptyny - hormonu apetytu.