Nasmaruj patelnię i odczekaj. Tłuszcz przestanie pryskać na wszystkie strony

Kiedy rozpryskuje się na wszystkie strony, potrafi do reszty zrujnować nawet największą radość z gotowania. Brudne ściany to dopiero początek. Niejednokrotnie doprowadza bowiem również do oparzeń. Co zrobić, żeby nie pryskało z patelni? Pomoc masz na wyciągnięcie ręki. Znajdziesz w kuchennej szafce.