Mirabelki - zapomniany owoc z PRL

Mirabelka jest odmianą śliwki domowej, a do Polski sprowadzono ją kilkaset lat temu. I choć w czasach PRL-u oraz we wczesnych latach 90. mirabelka była jednym z najpopularniejszych owoców w kraju nad Wisłą, to później na długo popadła w niełaskę konsumentów.

Na szczęście od pewnego czasu roślina znowu budzi zainteresowanie wśród sadowników i klientów bazarków, będąc coraz częściej kupowanym owocem. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, iż mirabelka charakteryzuje się przepysznym smakiem i mocnym aromatem.

Reklama

Czytaj także: Śliwki - świeże czy suszone? Które wybrać?

Zdjęcie Mirabelki są doskonałym źródłem witamin i minerałów / 123RF/PICSEL

Mirabelki — właściwości odżywcze

Mirabelki są bogatym źródłem witaminy C, która poprawia odporność organizmu, pobudza produkcję białych krwinek i zmniejsza ryzyko zachorowania na miażdżycę.

Dzięki zawartości witaminy A spożywanie mirabelek poprawia kondycję skóry, włosów i paznokci, ale także wspomaga wzrok oraz chroni układ oddechowy przed drobnoustrojami. Witaminy z grupy B poprawiają pracę mózgu i układu nerwowego.

W mirabelkach znajdują się:

witamina A

witaminy z grupy B

witamina C

witamina E

żelazo

potas

magnez

wapń

fosfor

polifenole

Zdjęcie Jedzenie mirabelek nie obciąża układu trawiennego / 123RF/PICSEL

Jedzenie mirabelek może opóźniać procesy starzenia się organizmu i poprawiać funkcjonowanie gospodarki hormonalnej, co jest szczególnie istotne dla kobiet planujących zajście w ciążę. Ponadto owoce te są naturalnym antyoksydantem, przez co hamują rozwój wolnych rodników, które m.in. wpływają na zwiększenie prawdopodobieństwa zapadnięcia na chorobę nowotworową.

Zdjęcie Mirabelki mogą być spożywane pod różnymi postaciami / 123/RF PICSEL / 123RF/PICSEL

Spożywanie mirabelek nie obciąża układu trawiennego, dlatego z powodzeniem mogą być jedzone przez osoby zmagające się z wrzodami żołądka i zapaleniem jelita grubego.