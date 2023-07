Spis treści: 01 Alergia

02 Kamica nerkowa

03 Zatrucie pokarmowe

04 Grzybica stóp i paznokci

Alergia

Zmorą każdego alergika zdecydowanie jest okres wiosenno-letni. Osoby uczulone na wszelkiego rodzaju pyłki roślinne nie mają wtedy łatwo, gdyż mogą pojawić się u nich: nieżyt nosa, zaczerwienieni i swędzenie oczu, zapalenie spojówek, drapanie w gardle lub kichanie. Podczas wakacji należy uważać również na słońce, gdyż może stać się poważnym alergenem. Objawiać się może zaczerwienieniami na skórze i pokrzywką po kontakcie ze słońcem. Bardzo istotne jest, aby pamiętać o używaniu kremów z filtrem, które zabezpieczą skórę przed promieniami UV. Jeżeli zauważysz u siebie, któryś z wymienionych symptomów, to skonsultuj się z lekarzem i unikaj długiej ekspozycji na promienie słoneczne. Latem wiele osób również pada ofiarami alergii wywołanych ukąszeniami owadów takich jak:

pszczoły,

osy,

szerszenie,

trzmiele.

Kamica nerkowa

W trakcie lata powinny uważać również osoby, które zmagają się z kamicą nerkową. Wysoka temperatura, przez którą pozbywamy się płynów z organizmu, może nasilić symptomy tej choroby. Objawić się może kolką nerkową, która wywołuje ostry ból brzucha. Może on wystąpić w dole brzucha lub okolicy nerek, w zależności od tego gdzie znajduje się obecnie kamień. Dodatkowo może wywołać także nudności, wymioty i uczucie parcia na mocz. Jeżeli chcesz zmniejszyć ryzyko wystąpienia takiego ataku to pamiętaj o:

spożywaniu dużej ilości płynów,

aktywności fizycznej,

odpowiednio zbilansowanej diecie,

ograniczeniu soli.

Kamica nerkowa musi być przede wszystkim rozpoznana przez lekarza. Podstawą do stwierdzenia choroby jest USG układu moczowego.

Zatrucie pokarmowe

Bardzo częstą przypadłością w trakcie wakacji są dolegliwości żołądkowe. Mogą wystąpić z powodu zatrucia wirusowego lub bakteryjnego. Latem najczęściej podróżujemy, próbujemy lokalnych potraw i korzystamy z miejsc publicznych. Jeżeli chcemy uniknąć biegunki, wymiotów, nudności oraz innych symptomów ze strony układu pokarmowego, to musimy dbać o higienę. Zawsze należy myć ręce przed posiłkiem, a w miejscach publicznych starać się je odkażać przeznaczonymi do tego środkami czystości np. żelami antybakteryjnymi. Na nasz żołądek może oddziaływać także zmiana strefy czasowej lub inna flora bakteryjna, dlatego przed podróżą do innego kraju warto zadbać o odpowiednią suplementację.

Grzybica stóp i paznokci

W trakcie wakacji często korzystamy z publicznych atrakcji takich jak plaża, sauna czy też basen. Infekcją grzybiczą możemy zarazić się nawet zakładając wypożyczone buty w kręgielni. Grzybica stóp może objawiać się łuszczeniem i pękaniem naskórka oraz uporczywym swędzeniem. Zaś grzybicę paznokci możemy rozpoznać po żółtych, zielonkawych lub szarych przebarwieniach na naszej płytce. Paznokieć może stać się również pogrubiony oraz łamliwy. Pamiętaj, aby na kąpieliska zawsze zabierać ze sobą klapki. Osoby o intensywnej potliwości stóp mogą skorzystać ze specjalnych sprayów, które pozwolą zachować im odpowiednią higienę.

