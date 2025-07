Z wiekiem zmienia się funkcjonowanie skóry na wielu poziomach. Spowolnieniu ulega metabolizm komórkowy, obniża się poziom nawodnienia i zmniejsza produkcja sebum. Gruczoły potowe pracują mniej intensywnie, ale nie przestają całkowicie funkcjonować. W niektórych przypadkach może dojść do sytuacji odwrotnej, w której nadpotliwość staje się problemem towarzyszącym określonym schorzeniom neurologicznym, endokrynologicznym lub jako efekt uboczny przyjmowanych leków. Mimo zmniejszonej aktywności gruczołów potowych sam zapach potu u seniorów może być bardziej wyczuwalny. Wynika to ze zmiany składu mikroflory skóry oraz większej aktywności enzymów rozkładających lipidy i białka obecne w pocie. Powstające w ten sposób związki są odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach, który może pojawiać się nawet przy niewielkim wydzielaniu potu.

Wysokie stężenia soli glinu. Choć badania nie potwierdziły jednoznacznie ich szkodliwości, wrażliwa skóra seniora może reagować na nie podrażnieniem, swędzeniem lub stanem zapalnym. Dla bezpieczeństwa warto wybierać produkty z obniżoną zawartością aluminium lub całkowicie go pozbawione.

Na rynku dostępne są również naturalne alternatywy, które zamiast blokować gruczoły potowe, działają antybakteryjnie i wspomagają neutralizację zapachu, zachowując przy tym naturalną funkcję wydzielania potu. Do takich składników należą:

Produkty bazujące na roślinnych wyciągach i olejkach eterycznych, bez dodatku aluminium, alkoholu czy syntetycznych konserwantów, są coraz łatwiej dostępne i często wybierane przez osoby z wrażliwą skórą. Dezodoranty w kremie, w sztyfcie lub w postaci pudru , które zawierają składniki takie jak soda oczyszczona, skrobia kukurydziana czy masło shea, mogą zapewnić odpowiedni poziom ochrony, jednocześnie pielęgnując skórę. Takie produkty często działają przeciwzapalnie, łagodząco i nawilżająco , co czyni je atrakcyjnym wyborem dla skóry dojrzałej.

Jak prawidłowo stosować produkty do higieny skóry?

Utrzymywanie higieny skóry pod pachami to podstawa skuteczności działania każdego środka, ponieważ bakterie odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach rozwijają się szybciej na zanieczyszczonej powierzchni. Ważne jest również, aby nie stosować antyperspirantu na podrażnioną skórę bezpośrednio po goleniu lub depilacji, ponieważ może to prowadzić do pieczenia i stanów zapalnych.