Bezdomne koty. Kastracja i sterylizacja to ważna sprawa!

Jakie są przyczyny bezdomności kotów?

Bezdomność kotów wiąże się nie tylko z samotnością, ale także z cierpieniem z powodu braku pożywienia, chorób oraz zimna.



Do przyczyn bezdomności kotów można zaliczyć m.in. porzucenie przez właścicieli. Problem ten nasila się zwłaszcza w okresie świątecznym i wakacyjnym, gdy w oczach nieodpowiedzialnych opiekunów zwierzę zaczyna być postrzegane jako kłopot, który koliduje z planami wyjazdowymi.



Mimo że polski ustawodawca za tego typu czyn przewidział karę, to problem wcale nie zniknął. Porzucenie zwierzęcia to przejaw znęcania się, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Jeśli jednak będzie odznaczać się szczególnym okrucieństwem, to od trzech miesięcy do pięciu lat.



Oprócz tego sąd skazując za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, orzeka o obowiązku zapłacenia określonej kwoty pieniężnej na cel związany z ochroną zwierząt. Kwota waha się od tysiąca do 100 tysięcy złotych.



Reklama

Zdjęcie Do przyczyn bezdomności kotów można zaliczyć m.in. porzucenie przez właścicieli / 123RF/PICSEL

Przyczyną bezdomności kotów jest również niekontrolowane rozmnażanie oraz ucieczki zwierząt, które są efektem braku zarówno sterylizacji, jak i kastracji.



Bezdomne koty to zagrożenie dla innych zwierząt

Częstym zjawiskiem jest porzucanie niechcianych kociąt wraz z matkami, a co za tym idzie, narażanie ich na wiele niebezpieczeństw. Są to m.in. niekorzystne warunki pogodowe, chłód, głód oraz śmierć pod kołami samochodu lub poprzez zatrucie.

Koty bezdomne to te, które miały dom, ale go straciły. Często zarobaczone, zapchlone i chore wiodą żywot w krzakach i stanowią zagrożenie dla innych zwierząt.



Wiele osób ma w zwyczaju wypuszczać domowe koty samopas. Wbrew pozorom ta praktyka nie jest bezpieczna. Bezdomne koty mogą być nosicielami wirusów FIV oraz FeLV . Są niewykastrowane, więc często wdają się w bójki. Może to się skończyć nie tylko krwawiącymi ranami, ale także nieuleczalną chorobą.



Zdjęcie Kastracja opiera się na wycięciu jąder i nasieniowodów u samców lub macicy i obu jajowodów u samic / 123RF/PICSEL

Ponadto koty to zwierzęta łowne. Do przyczyn śmiertelności ptaków można właśnie zaliczyć te zwierzęta. Wśród ofiar kotów są również m.in. wiewiórki, ryjówki oraz jaszczurki.



Rozwiązaniem sterylizacja i kastracja

Do zmniejszenia populacji bezdomnych kotów może przyczynić się sterylizacja lub kastracja. Te dwa terminy dość często są używane zamiennie. Jest to błąd podobnie jak twierdzenie, że sterylizacja odnosi się tylko do samic, a kastracja do samców.



Zdjęcie Za rozród zwierząt powinny odpowiadać powołane do tego służby. Kastracja bezdomnych zwierząt to jedyny sposób, by zahamować ten proces / 123RF/PICSEL

Otóż sterylizacja i kastracja, to zabiegi, które mogą być wykonane u zwierząt obu płci i ich celem jest uniemożliwienie dalszego rozrodu.



Sterylizacja nie jest skuteczna w 100 proc. Polega na podwiązaniu lub przecięciu nasieniowodów u samców, lub jajowodów u samic. Mimo to w organizmie zwierzęcia nadal dochodzi do produkcji hormonów, a u samic nie ustępuje ruja. Może stać się nie tylko silniejsza, ale także bolesna.



Kastracja jest wykonywana częściej niż sterylizacja. Opiera się na wycięciu jąder i nasieniowodów u samców lub macicy i obu jajowodów u samic. Oprócz tego, że zwierzę po takim zabiegu nie ma zdolności rozrodczych, to jego organizm przestaje produkować hormony odpowiedzialne za zachowania związane z rozrodem. Kastracja niesie również korzyści zdrowotne takie jak zahamowanie rozwoju nowotworów oraz innych chorób układu rozrodczego.



Czytaj więcej:

Dlaczego kot kicha?



O czym świadczy miauczenie kota?



Kot w domu. Jaka rasa będzie najlepsza?



Zobacz także: