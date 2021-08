Bliźniaczki z Australii są identyczne. Mają nawet wspólnego chłopaka

Kim są bliźniaczki Lucy i Anna DeCinque?

Lucy i Anna DeCinque są bohaterkami reality show "Obsesyjna miłość sióstr. Extreme sisters". Właśnie w ten sposób świat usłyszał o identycznych bliźniaczkach, które dążą do tego, by każdą czynność wykonywać wspólnie.



Siostry pochodzą z australijskiego miasteczka Perth i mają 35 lat. Okrzyknięto je identycznymi bliźniaczkami świata. Mają nie tylko takie same ubrania i fryzury, ale także chirurga plastycznego i partnera.

Lucy i Anna DeCinque starają się nawet pić i jeść w tym samym czasie, a także budzić i chodzić spać o tej samej porze. Ponadto ich wspólnym marzeniem jest poślubienie tego samego człowieka i zajście w ciąże w tym samym czasie.

W rozmowie z serwisem dziendobry.tvn.pl bliźniaczki opowiedziały, jak wygląda ich życie, a także wyznały, że pomysł robienia wszystkiego razem zrodził się, gdy miały 24 lata.



Ta obsesja narodziła się, gdy jedenaście lat temu straciłyśmy ojca. Razem go opłakiwałyśmy, wspierałyśmy się. Najprawdopodobniej wtedy zaczęłyśmy o tym myśleć. Zawsze jednak ubierałyśmy się podobnie i robiłyśmy to samo. Nigdy też się nie rozstawałyśmy.

Lucy i Anna DeCinque, czyli nierozłączne bliźniaczki

Lucy i Anna DeCinque są nie tylko identyczne, ale także nierozłączne. W związku z tym przed trudnym wyborem stanęły, chcąc poddać się operacji plastycznej.

Siostry musiały zdecydować, czy chcą być operowane w tym samym czasie, czy przez tego samego chirurga. Bliźniaczki uzgodniły, że jako pierwsza operacji podda się Lucy.



Lucy i Anna DeCinque marzą o wspólnym macierzyństwie

W związku z tym, że Lucy i Anna DeCinque funkcjonują identycznie i są nierozłączne, nawet jeśli chodzi o sferę erotyczną, to trudnym zadaniem było nawiązanie relacji z różnymi partnerami, którzy preferowali jednak prowadzić oddzielne życie.

Dopiero gdy na ich drodze stanął Ben, życie miłosne bliźniaczek się odmieniło. We trójkę tworzą nietypowy związek, którego zasady akceptują zarówno siostry, jak i ich partner.



Ben akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Nie przeszkadza mu, że ubieramy się podobnie. Traktuje nas jednakowo i nigdy nas nie rozdziela. Jest naszym najlepszym przyjacielem i bratnią duszą. I to właśnie tak bardzo kochamy w Benie.

Ich wspólnym marzeniem jest poślubienie Bena. W Australii jest to jednak nielegalne, ale bliźniaczki już szukają rozwiązania tej sytuacji.



Kolejnym celem sióstr jest macierzyństwo. Lucy i Anna DeCinque chcą zajść w ciąże w tym samym czasie i wspólnie wychowywać dzieci.



Obie będziemy matkami dla naszych dzieci. Widzimy to tak: dwie matki, jeden ojciec.

