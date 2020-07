Wśród zespołów folk-poetyckiego nurtu Krainy Łagodności trudno byłoby znaleźć zespół, który w krótkim czasie wydał 13 płyt i zagrał ponad tysiąc sto koncertów na scenach w całej Polsce!

Zdjęcie Cisza jak ta na żywo w Klubie Studio i Interii! /INTERIA.PL/materiały prasowe

Od 16 lat grupa jest w nieustannej trasie koncertowej przemierzając kraj wzdłuż i wszerz, wszędzie spotykając się z gorącym odbiorem publiczności spragnionej wyjątkowych słów i niezwykle ciepłego, mądrego przekazu artystycznego. Dynamiczny rozwój zespołu został w 2013 roku uhonorowany Pegazem Kultury, płyta "Nasze Światy" została uznana Poetycką Płytą Roku 2011, płyta - "Wuka" Poetycką Płytą Roku 2013 , a płyta "Nieobecność" - Poetycką Płytą Roku 2017.





Wideo youtube

Podczas piątkowych koncertów, nadawanych live prosto z Klubu Studio, posłuchamy gwiazd polskiej sceny muzycznej, jak i artystów, o których usłyszeć już wypada. Oprawę koncertów będzie stanowić profesjonalne światło sceniczne. Dzięki temu będzie można się poczuć, jak na koncercie w Klubie Studio. Dźwięk również będzie profesjonalnie realizowany, tak, jak to odbywa się na koncercie na żywo.



- Oczywiście, że wszyscy: artyści, publiczność, organizatorzy, ekipy techniczne, wolelibyśmy spotkać się osobiście - mówi Małgorzata Frankowska, dyrektor programowy Klubu Studio. - Praca przy koncertach i wydarzeniach kulturalnych, uczestniczenie w nich na żywo - to doświadczenia z serii tych, które mają unikatową i nieodtwarzalną w żadnych innych warunkach energię. Ale aktualny czas dyktuje swoje warunki, a my postanowiliśmy podjąć się wyzwania i przenieść tę atmosferę do świata wirtualnego.

Koncerty to jednak nie wszystko. Klub Studio przygotował bogaty program wydarzeń, które na pewno spodobają się fanom.

Jednym z nich jest Studio Kabaretu LIVE prowadzone przez Adama Grzankę i Michała Pałubskiego, kttóre będzie będzie można obejrzeć na żywo w środowe wieczory. "Z dystansem, z zachowaniem zalecanej odległości, z gośćmi w innych postaciach, niż zwykle. Będziemy komentować rzeczywistość i jej wszelkie płaszczyzny, licząc na to, że publiczność aktywnie włączy się do tych spotkań. A jak ktoś marzy o zostaniu profesjonalnym komentatorem czy aktorem, to niech przygotuje się do warsztatów i zadawania pytań".

Jeśli chcecie poznać inne oblicze ulubionych muzyków, zapraszamy na Rozmowy z Garderoby, czyli cykl wywiadów "innych niz zwykle". Będzie można zobaczyć zespoły i muzyków, których wystąpili już na scenie Klubu, ale tym razem w zupełnie innej sytuacji.

- Branża koncertowa, i wszystkie osoby z nią związane, szczególnie mocno odczuła kwarantannę i restrykcje związane z zakazem działalności. Szczególnie dlatego, że jest to praca, która zawsze jest swego rodzaju powołaniem, w którą wkłada się bardzo dużo serca. Chcemy już poczuć energię tworzenia i organizowania. Chcemy zaprosić do naszego świata widzów. Cały pomysł #studiowsieci zakłada zbudowanie kilku studiów w Klubie Studio. W przestrzeniach, do których publiczność nie zawsze ma dostęp, a najczęściej właśnie tego dostępu nie ma.

Więcej informacji znajdziecie na stronie https://www.klubstudio.pl/.