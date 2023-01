Spis treści: 01 Jak obliczyć numerologię domu?

02 Co mówi o tobie numer mieszkania?

03 Numerologiczna 1

04 Numerologiczna 2

05 Numerologiczna 3

06 Numerologiczna 4

07 Numerologiczna 5

08 Numerologiczna 6

09 Numerologiczna 7

10 Numerologiczna 8

11 Numerologiczna 9

Liczby są obecne na niemal każdym kroku, skrywając w sobie wiele tajemnic. Mogą bowiem pociągnąć za sobą szczęście lub zesłać pecha. Jak się okazuje, spore znaczenie może mieć również numer mieszkania lub domu, w którym żyjemy. Ten niesie ze sobą wiele informacji na temat domowników, mocno na nich oddziałując. Wszystko dzieje się jednak na poziomie podświadomości. Wibracja liczb domu lub mieszkania ma znaczący wpływ na życie i przyszłe szczęście domowników.

Jak obliczyć numerologię domu?

Numerologia to wiedza, która przepowiada przyszłość z liczb. Mimo iż żadna cyfra nie jest lepsza ani gorsza, istnieją takie, których warto unikać. Jak się okazuje, doświadczenia, jakich będziemy bohaterami w naszym domu, można przewidzieć po jego numerze.

Aby poznać znaczenie ukryte pod numerem domu lub mieszkania najpierw należy określić jego numerologię. Jak to zrobić? To nic trudnego. Numerologię domu poznamy, dodając wszystkie cyfry całego adresu aż do momentu, kiedy uzyskamy pojedynczą cyfrę. Przykładowo: jeśli mieszkasz pod numerem 76, dodaj do siebie cyfry 6 i 7. Otrzymujesz wynik 13. Kolejno dodaj więc cyfrę 1 i 3. Twój dom reprezentuje wibrację cyfry 4.

Zdjęcie Numerologiczna 2 to idealne miejsce do budowania bliskości i zakładania rodziny / 123RF/PICSEL

Co mówi o tobie numer mieszkania?

Numerologiczna 1

Ryzyko jest twoim drugim imieniem. Nie boisz się nowych wyzwań, starając się maksymalnie wykorzystać podsuwane przez życie okazje. Swoje potrzeby stawiasz najczęściej na pierwszym miejscu. Jesteś oryginalny, ale również często uparty.

Ta wibracja sprzyja otwieraniu nowych rozdziałów w życiu. To miejsce wręcz idealne dla młodych ludzi lub świeżo upieczonych małżonków.

Numerologiczna 2

Mieszkanie jest twoim azylem, w którym czujesz się wyjątkowo bezpiecznie. Nic w tym dziwnego - uwielbiasz spokój i harmonię. Ta wibracja zachęca do wyrażania swoich uczuć i sprzyja partnerstwu. To idealne miejsce do budowania bliskości i zakładania rodziny. Także do wychowywania dzieci.

Numerologiczna 3

W tym mieszkaniu nie sposób się nudzić. Mieszkają w nim bowiem urodzone dusze towarzystwa i imprezowicze. Liczba 3 skłania się bowiem ku zabawie i radości. To świetne miejsce do spędzania czasu w gronie przyjaciół i znajomych. Jest tu zawsze tłoczno. Nie ma miejsca na nudę.

W mieszkaniu z tą wibracją trudno będzie się odnaleźć osobie introwertycznej.

Numerologiczna 4

Ta wibracja sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, stabilności oraz budowaniu zaufania. Przyciąga jednocześnie dobrą energię oraz pobudza kreatywność. To świetny numer dla biura lub siedziby firmy.

Zdjęcie Numerologiczna 6 to idealne miejsce do odnalezienia życiowej równowagi / 123RF/PICSEL

Numerologiczna 5

Aktywność, działanie i przyroda - to główne cechy mieszkania o tej wibracji. To miejsce wręcz skrojone dla miłośników natury. Rośliny i kwiaty rosną pod tym numerem jak szalone. Mieszkańcy są pełni energii, co może lekko utrudniać ustatkowanie się. Powinni także z nieco większą uwagą wydawać pieniądze. Pilnowanie wydatków nie należy do ich mocnych stron.

Numerologiczna 6

To idealne miejsce do odnalezienia życiowej równowagi, spokoju i ukojenia skołatanych nerwów. W tym mieszkaniu najlepiej poczują się pary, które są gotowe do zamieszkania razem. To idealne miejsce dla rodziny.

Numerologiczna 7

Energia tego domu może sprzyjać odcięciu się od świata zewnętrznego. Dlatego też jest to idealne miejsce dla osób, które szukają w życiu duchowej równowagi. Wyzwaniem będzie dla nich jednak wyjście z domu. Pod tym numerem szybko jednak odnajdą spokój i siebie.

Numerologiczna 8

Sukces jest w tym miejscu gwarantowany. To idealne miejsce dla osób, które zaczynają nową pracę. W tę wibrację wpisany jest bowiem sukces, siła, fortuna i sława. Osoby zamieszkujące pod tym numerem są mistrzami organizacji i urodzonymi liderami. Posiadają również silne poczucie odpowiedzialności.

Numerologiczna 9

Mieszkańcy tego miejsca uwielbiają działać i nie boją się ryzyka. Nie znoszą jednak, kiedy ktoś mówi im, co mają robić. Najlepiej uczą się na błędach. To daje im także odwagę do podejmowania nowych decyzji. W domu o tej wibracji jest wiele miejsca na błędy i wyciąganie przyszłościowych wniosków.