Cudowne źródełka w Polsce. Gdzie ich szukać?

Cudowne źródełko w Licheniu

Cudowne źródełko w Licheniu według wielu pielgrzymów ma moc uzdrawiania, chociaż jego powstanie nie jest powiązane z objawieniami Matki Bożej. Pierwotnym celem powstania źródełka w Licheniu było czerpanie wody pitnej przez wiernych.



W 1968 roku źródełko zostało poświęcone. W tym samym dniu według pielgrzymów za pomocą wody ze źródełka zostało uzdrowionych. Zgodnie z ich relacją niewidoma kobieta po napiciu się wody odzyskała wzrok po 12 latach.

Uznano to za pierwsze uzdrowienie, ale nie ostatnie, bo "Księga łask" wskazuje, że miało być ich później znacznie więcej.



Reklama

Źródełko w kaplicy św. Antoniego w Łagiewnikach w Łodzi

Źródełko znajdujące się w najstarszej z łagiewnickich kapliczek pod wezwaniem św. Antoniego przez wiernych uznawane jest za cudowne. Zdaniem pielgrzymów woda ze źródełka ma moc uzdrawiania.



Uznaje się, że źródełko w kaplicy św. Antoniego w Łagiewnikach w Łodzi może pomóc osobom chorym na raka oraz zmagającym się z chorobami zakaźnymi.



Kapliczka pod wezwaniem św. Antoniego została wybudowana po tym, jak zaczęło tam dochodzić do objawień. Podobno rodzinie Żeleskich miał ukazać się właśnie św. Antonii.



Źródełko w Wielkanocy

Wielkanoc to miejscowość położona w województwie małopolskim. To właśnie tam znajduje się źródełko, do którego przybywają wierni z całego kraju.



Wśród mieszkańców wsi krąży legenda, mówiąca o tym, że dzięki wodzie ze źródełka doszło do ozdrowienia 9-letniego chłopca, któremu lekarze nie dawali szans na przeżycie.



Ponadto uznaje się, że obmycie oczu oraz twarzy wodą ze źródełka może chronić przed chorobami. Warunkiem jest zrobienie tego w Wielki Piątek przed wschodem słońca.

Zdjęcie Cudowne źródełko w Gietrzwałdzie przyciąga wiernych z całego kraju / Marek BAZAK/East News / East News

Gietrzwałd

Kolejnym miejscem, które przyciąga wiernych, jest źródełko w Gietrzwałdzie. Cudowne właściwości wody z tego miejsca są powiązane z objawieniami Matki Boskiej w 1877. To właśnie wtedy proboszcz parafii poprosił dziewczynki, którym ukazywała się Maryja, by poprosiły ją o pomoc wiernym w odzyskiwaniu zdrowia.



Matka Boska pobłogosławiła źródełko i w ten sposób, według mieszkańców i nie tylko, woda ze źródełka ma właściwości uzdrawiające.



Cudowne źródełko w Częstochowie

Według legendy powstanie cudownego źródełka przy kościele św. Barbary w Częstochowie jest związane z próbą kradzieży Cudownego Obrazu w 1430 roku.



Podobno wóz, którym chciano wywieźć wizerunek Matki Boskiej, zatrzymał się na wysokości dzisiejszego kościoła św. Barbary. To tylko rozwścieczyło złodziei. Jeden z nich rzucił obraz na ziemię, a drugi za pomocą szabli dwukrotnie przeciął twarz Maryi.





Zdjęcie Pielgrzymi wierzą, że woda ma niezwykłą moc / Piotr Mecik / Agencja FORUM

Uszkodzony obraz mieli znaleźć paulini. Był on ubrudzony, a nie mieli oni przy sobie wody. Jak głosi legenda, właśnie wtedy wytrysnęło źródełko. Inna wersja zakłada, że woda wypłynęła w miejscu, gdzie upuszczono obraz lub gdzie spadły krople krwi z twarzy Matki Boskiej.



Przez wiernych woda ze źródełka jest uznawana za cudowną. Potwierdzeniem ma być historia pani Heleny, która wyleczenie nowotworu zawdzięcza napiciu się wody cudownego źródełka w Częstochowie.



Cudowne źródełko w Świętej Wodzie

Źródełko w Świętej Wodzie od wielu lat jest odwiedzane przez wiernych, którzy uznają je za cudowne miejsce.



Pielgrzymów do tego miejsca zachęca historia o cudownym ozdrowieniu. Pewien błąkający się po lesie niewidomy mężczyzna miał usłyszeć głos Matki Bożej. Według legendy poleciła mu przetrzeć twarz wodą ze źródełka. Dzięki temu mężczyzna miał odzyskać wzrok.



Obok źródełka znajduje się kaplica, która została wzniesiona w podziękowaniu za uzdrowienie. To miejsce stało się ośrodkiem kultu Matki Bożej.

Zdjęcie Źródełko w Świętej Wodzie od wielu lat jest odwiedzane przez wiernych, którzy uznają je za cudowne miejsce / Marek MICHALAK/East News / East News/ Zeppelin

Kapliczka z cudownym źródełkiem w Jodłówce

Cudowne źródełko znajduje się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Od lat woda z tego miejsca przez wiele osób jest doceniana ze względu na właściwości uzdrawiające.



Malowidło, które znajduje się w kapliczce, przedstawia cudowne uzdrowienia sprzed setek lat. W XVII wieku miało dojść do cudownego wyleczenia dziecka ukąszonego przez żmiję.



Okoliczni mieszkańcy, ale także wierni z całej Polski wierzą, że woda z cudownego źródełka w Jodłówce w połączeniu z modlitwą może zdziałać cuda.



Czytaj więcej:

Syberyjskie "wrota piekieł". Tajemniczy krater powiększa się z dnia na dzień



Umierający Jemen. Głodują miliony dzieci



Siedem sygnałów, które świadczą, że twój partner jest psychopatą



Zobacz także: