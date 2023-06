Synoptycy mają dla nas dobre wiadomości. Nadchodzący czerwiec będzie jednym z najcieplejszych w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Jakie temperatury nas czekają? Specjaliści ostrzegają przed afrykańskimi upałami.

Wysokie temperatury i susza — pogoda na początek czerwca

Ostatnie dni nie były najcieplejsze. Na szczęście nadchodzi przełom. W kraju będzie robić się coraz cieplej. Przyczyną jest nadejście rozległego układu wysokiego ciśnienia Viola. Jego centrum jest obecnie nad Wielką Brytanią. Można spodziewać się, że przez najbliższe dni w dalszym ciągu będziemy pod jego wpływem. Co to dla nas oznacza?

Przez cały tydzień możemy spodziewać się ładnej pogody. W całym kraju temperatury będą osiągać ok. 20-24 st. C. Lekkie ochłodzenie może nastąpić dopiero w weekend. Termometry pokażą wtedy od 17 do 20 st. C. Najzimniej będzie nad morzem i w górach. Tam temperatury utrzymają się w granicach 15-18 st. C. Na początku czerwca można się dodatkowo spodziewać dużych różnic temperatur. W dzień będzie bardzo ciepło, natomiast nocą mogą występować nawet przymrozki.

Zdjęcie W ciągu najbliższych dni spodziewane są przymrozki / 123RF/PICSEL

Dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie urlop, jest to, że dni będą słoneczne, a zachmurzenie będzie niewielkie. Rolników i działkowców może zmartwić fakt, że początek czerwca upłynie pod znakiem suszy. Opady deszczu i burze będą występować rzadko lub wcale.

Zmiany można oczekiwać dopiero w drugiej połowie czerwca.

Afrykańskie upały — kiedy spodziewać się najgorętszego dnia?

Na lato nie trzeba będzie czekać zbyt długo. Okazuje się, że już druga połowa czerwca ma nam przynieść rekordowe temperatury. Data, która ma być szczytowym punktem wzrostu temperatur, to 20 czerwca. Oznacza to, że zrobi się naprawdę gorąco prawie z początkiem astronomicznego lata.

Zdjęcie Dopiero pod koniec czerwca temperatury wzrosną na Pomorzu i w górach / East News

Temperatury utrzymają się na stałym poziomie i już do końca czerwca będzie można cieszyć się upalną pogodą. Termometry prawie w całej Polsce będą pokazywać 23-24 st. C. Najzimniej będzie oczywiście nad morzem i w górach. Tam utrzymają się temperatury na poziomie 19-20 st. C.

Wraz z wysokimi temperaturami, będzie można spodziewać się suszy. Opady mają być ubogie przez cały czerwiec. Już teraz meteorolodzy ostrzegają ogrodników i rolników. To może być dla nich wyjątkowo trudny okres. Szczególnie sucho będzie na zachodzie i północy kraju. Większej ilości opadów będzie można się spodziewać na południu i wschodzie Polski.

Po 20 czerwca będzie robiło się coraz cieplej. Tegoroczny lipiec i sierpień zapowiadają się wyjątkowo optymistycznie. Czekają nas pogodne wakacje.

