Polacy uwielbiają Czechów, Czechy i wszystko, co czeskie. Nasi południowi sąsiedzi jawią nam się jako osoby niezwykle pozytywne, żyjące spokojnie, nieprzejmujące się bez powodu tym, co przynosi im życie. Jak jest w rzeczywistości? Oczywiście różnie, w końcu Czechy to nie kraj rodem z bajki. Choć to właśnie bajki są tym, co od najmłodszych lat kojarzymy właśnie z Czechami. Od Krecika i jego przyjaciół nie mieliśmy jednak szansy nauczyć się języka. I stąd teraz takie językowe kłopoty...

Zapraszamy do quizu!

