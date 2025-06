Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

We wtorek zachmurzenie na ogół umiarkowane. Przelotne opady deszczu spodziewane są na zachodzie i północy oraz w Bieszczadach, z kolei a na krańcach północno-wschodnich Polski prawdopodobnie pojawią się burze - informują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na termometrach od ok. 18 st. C na północy, 22 st. C na wschodzie i w centrum, do 24 st. C na południowym zachodzie i 25 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Nad morzem wiatr w porywach do 80 km/h.

W środę więcej chmur, w wielu regionach kraju przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie burze. Termometry wskażą ok. 19-20 st. C na północy Polski, ok. 24 st. C w centrum, do 27-28 st. C na południu. Najchłodniej nad samym morzem, tam zaledwie 17 st. C.

W czwartek burze i przelotne opady deszczu głównie na zachodzie i w centralnej Polsce. Możliwy jest również grad. Temperatura maksymalna od 22 st. C na północnym wschodzie i miejscami nad morzem, 25 st. C na północy, 29 st. C w centrum, do 32 st. C na południowym zachodzie i zachodzie - wskazuje IMGW.

W piątek możliwe niewielkie przejaśnienia, ale nadal w wielu miejscach przelotne opady deszczu oraz burze - zwłaszcza na wschodzie. Najchłodniej będzie nad morzem, ok. 17 st. C, na pozostałym obszarze kraju od 19 st. C do 24 st. C. Nad morzem wiatr w porywach do 80 km/h.

Gdzie w weekend będzie najcieplej?

W sobotę przeważnie będzie słonecznie. Nieco więcej chmur może pojawić się na wschodzie Polski i nad morzem. Przelotne opady deszczu możliwe na krańcach wschodnich. Najcieplej będzie na zachodzie, ok. 27 st. C, w centrum 24 st. C, na południu 21 st. C. Najniższe wartości na termometrach ponownie nad morzem, ok. 18 st. C.

W niedzielę wzrost zachmurzenia, a rozpogodzenia możliwe na południu kraju. Na północy przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od ok. 18 st. C nad morzem, 24 st. C na północnym wschodzie, 27 st. C w centrum, do 29 st. C na południu - prognozuje IMGW.

