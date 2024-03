Czy kot może jeść owies wielkanocny? Te rośliny zaszkodzą twojemu pupilowi

Owies wielkonocny to bardzo często wykorzystywana ozdoba do dekoracji świątecznego stołu. Często pojawia się także jako element przystrojonego parapetu. Jednak, co w przypadku jeżeli w naszym domu mieszka kot? Czy wielkanocny owies może mu zaszkodzić? Wyjaśniamy.