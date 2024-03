Koty to, obok psów, najpopularniejsze i najbardziej kochane zwierzaki domowe. Nic dziwnego, że w ostatnich latach nauka o nich poszła mocno do przodu, a opiekunowie mruczków mogą już w miarę trafnie czytać ich nawet najbardziej nietypowe zachowania. Dziś wiemy już np. że gdy koty mocno uderzają ogonem lub stroszą grzbiet, są zdenerwowane, a nawet szykują się do ataku. Gdy uciekają przed nami za szafę lub pod łóżko, czują się niepewnie lub po prostu szukają samotności. Gdy wystawiają brzuszek, zapraszają do zabawy, pokazując, że darzą nas pełnym zaufaniem.

Reklama

Innym intrygującym zachowaniem kota może być także nagminne miauczenie nocą. Co oznacza?

Twój kot głośno miauczy w nocy? Oto co chce ci przekazać

Porady Kot wciąż wskakuje ci na kolana? Ma ważną wiadomość

Zachowanie często mylone z robieniem na złość. Tymczasem kot prosi o pomoc

W ten sposób kot przekazuje ważną wiadomość. Zwróć uwagę na oczy

Dlaczego kot gryzie podczas głaskania? To może być duży komplement Miauczenie to, obok mruczenia, najpopularniejszy wydawany przez koty dźwięk, przez który sygnalizują one zarówno dobre jak i złe samopoczucie. Naukowcy przekonują, że kot nigdy nie miauczy bez powodu - przyczyna tego zachowania na pewno istnieje, trzeba tylko ją poprawnie rozpoznać.

Najczęstsze przyczyny wzmożonego miauczenia u kotów, szczególnie nocą to:

głód,

nuda,

samotność,

stres,

choroba,

frustracja,

ruja.

Jeżeli kot sygnalizuje miauczeniem, że jest głodny, wystarczy po prostu wypełnić mu czymś miseczkę. By zapobiegać takim nocnym pobudkom, możemy też zawczasu zostawić coś dla mruczka przed snem. Gdy obudzi go głód, nie będzie sfrustrowany i szybko go zaspokoi. Warto jednak pamiętać, że takie zachowanie nie jest normalne i jeśli będziemy mieć pewność, że za nocnym miauczeniem stoi głód, to powinniśmy przyjrzeć się porcjom jedzenia, które pupil dostaje przez cały dzień. Być może są one niewystarczające.

Może się okazać, że kot głośno miauczy nocą, bo po prostu się nudzi lub czuje się samotny. Trudno jednak oczekiwać, że będziemy bawić się z mruczkiem w środku nocy, tym bardziej jeśli to zachowanie jest coraz częstsze. Behawioryści mają jednak na to sposób - by zwierzak nie nudził się nocą, wystarczy sprezentować mu kilka angażujących zabawek, którymi będzie mógł się zająć, gdy my będziemy smacznie spać.

Kot może też miauczeć, bo czuje się zagrożony, zestresowany lub z powodu bólu. Jeśli mamy takie podejrzenia, powinniśmy w pierwszym wypadku szybko usunąć stresor, również na stałe, jeśli będzie to konieczne lub, gdy podejrzewamy chorobę, jak najszybciej udać się z pupilem do kliniki weterynaryjnej.

Zobacz też: Kot śpi w tym miejscu? Ma dla ciebie ważną wiadomość

Kotka miauczy nocą z powodu rui? Oto, co możesz zrobić

Sprawa komplikuje się trochę w przypadku kotki - jej długie, nocne "miałki" mogą bowiem świadczyć o tym, że przeżywa właśnie ruję. Tutaj rozwiązanie jest dość proste - można podać jej środki antykoncepcyjne lub (i jest to najlepsze rozwiązanie) poddać ją sterylizacji. Pozbawione rui kotki są dużo spokojniejsze i nie wokalizują już w poszukiwaniu partnera.

Zobacz również: Jak często należy czesać kota? Kluczowa rasa i pora roku