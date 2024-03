Jajka ugotowane na twardo zazwyczaj spożywamy, dodając do nich odrobinę soli. Wielkanoc to idealny moment na urozmaicenie smaku, a to możemy osiągnąć, przygotowując doskonałe sosy. W tym celu warto postawić na sprawdzone, proste i klasyczne przepisy. Zobacz, jak z powodzeniem możesz zrobić cztery sosy do jajek. Oto one.

Sos tatarski. Sprawdzony przysmak na wielkanocnym stole

Sos tatarski to klasyka wszystkich sosów serwowanych na zimno. Taki sos możemy doprawiać w zależności od naszych preferencji, ale żeby cieszyć się doskonałym smakiem musimy najpierw stworzyć jego bazę. Do przygotowania sosu tatarskiego potrzebujemy następujących składników:

jedna cebula biała lub szalotka,

jeden ogórek konserwowy,

jeden ząbek czosnku

majonez - 250 g,

sok z cytryny - trzy łyżki,

musztarda - trzy łyżeczki,

natka pietruszki,

szczypiorek,

kapary - jedna łyżka,

pieprz i sól.

Przygotowanie sosu tatarskiego zaczynamy od posiekania natki pietruszki i szczypiorku. Czosnek przeciskamy przez praskę, cebulę lub szalotkę drobno siekamy. Wszystko wsypujemy do naczynia, dodajemy majonez i mieszamy.

Ogórka siekamy na małą kostkę lub przecieramy na tarce o małych oczkach. Siekamy także kapary, następnie łączymy je z ogórkiem, musztardą i dodajemy do naczynia z innymi składnikami. Wlewamy sok z cytryny, doprawiamy solą oraz pieprzem i wszystko dokładnie mieszamy.

Tak przygotowany sos wkładamy do lodówki na godzinę. Gotowe!

Sos chrzanowy idealnie komponuje się z jajkami

Sos chrzanowy charakteryzuje się wyrazistym, lekko pikantnym smakiem, który idealnie komponuje się z jajkami. Niezbędnymi składnikami do takiego sosu są:

jedna lub dwie łyżki startego chrzanu,

jedna łyżeczka octu winnego,

półtorej łyżki majonezu,

natka pietruszki,

100 g śmietany lub jogurtu naturalnego,

sól i pieprz.

Do naczynia przekładamy majonez, ocet winny i chrzan. Wszystko dokładnie ze sobą mieszamy i łączymy. Doprawiamy solą i pieprzem, a na koniec dodajemy posiekaną natkę pietruszki. Po dokładnym wymieszaniu sos chowamy na godzinę do lodówki.

Sos koperkowy. Łagodny dodatek do jajek

Kolejna propozycja sosu do jajek bazuje na koperku. Jest delikatny w smaku, dlatego powinien zadowolić nawet najbardziej wybrednych gości. Do przygotowania sosu koperkowego potrzebujemy:

koperek,

pięć łyżek jogurtu naturalnego,

dwa ząbki czosnku,

100 ml majonezu.

Majonez i jogurt przekładamy do naczynia i mieszamy. Koperek drobno siekamy, czosnek przeciskamy przez praskę i wszystko dodajemy do masy jogurtowo-majonezowej. Na koniec doprawiamy do smaku wedle preferencji solą i pieprzem. Na godzinę chowamy do lodówki.

Sos musztardowo-miodowy

Sos musztardowo-miodowy do jajek to idealna propozycja dla osób uwielbiających smak ostro-słodki. Zaopatrujemy się w następujące składniki i przystępujemy do dzieła. Do zrobienia sosu potrzebujemy:

łyżkę musztardy - najlepiej francuskiej,

łyżkę miodu,

100 ml jogurtu naturalnego,

szczyptę ostrej papryki w proszku,

sól i pieprz.

W naczyniu dokładnie mieszamy musztardę, miód i jogurt. Dodajemy odrobinę ostrej papryki w proszku i doprawiamy solą i pieprzem. Odstawiamy do lodówki na godzinę.

