Pomysł na wprowadzenie dodatku dla małżeństw, które wytrwale żyją ze sobą od wielu lat przez lata, pojawił się już w 2023 roku, po tym, jak Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) odrzuciło pomysł przyznawania 500 plus dla długoletnich małżeństw. Posłowie stwierdzili, że doświadczone małżeństwa, oprócz medali i pamiątkowych dyplomów, powinny dostać od państwa jednorazową nagrodę pieniężną.



Dodatek za staż małżeński miałby stanowić swoistą formę uznania i honorowania małżeństw, które są wzorcem dla społeczeństwa. Już od samego początku prac nad tym projektem budził on spore zainteresowanie. Petycja w tej sprawie trafiła do Sejmu, a na stronie Senatu można było przeczytać o planach wypłacania świadczenia z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ostatnie doniesienia podają, że rozmowy w sprawie dodatku dla małżeństw prowadzone były pod koniec stycznia 2024 roku przez senacką komisję i mają być zaopiniowane przez MRiPS. Istnieją konkretne stawki, przewidywane dla małżeństw o długim stażu. Wynoszą one od 5 do 8 tysięcy złotych.



Według zaprezentowanego projektu, aby zakwalifikować się do otrzymania dodatku, małżeństwo musi mieć co najmniej 50 lat stażu. Kwota dodatku zależeć będzie od liczby lat trwania związku. Oto przedstawione stawki:



5 tysięcy złotych - za 50 lat małżeństwa,

5,5 tysięcy złotych - za 55 lat małżeństwa,

6 tysięcy złotych - za 60 lat małżeństwa,

6,5 tysięcy złotych - za 65 lat małżeństwa,

7 tysięcy złotych - za 70 lat małżeństwa,

7,5 tysięcy złotych - za 75 lat małżeństwa,

8 tysięcy złotych - za 80 lat małżeństwa.

Projekt budzi sprzeczne opinie

Pomysł na dodatek budzi jednak różne opinie. Z jednej strony, zwolennicy podkreślają, że dodatkowe środki finansowe pomogłyby seniorom w codziennym życiu, zwłaszcza w pokryciu kosztów związanych z opieką zdrowotną i leczeniem. Z drugiej zaś strony, pojawiają się obawy i wątpliwości.

Niektórzy zwracają uwagę na to, że osoby samotne mogłyby poczuć się pominięte, a nie wszystkie pary miałyby równe szanse na skorzystanie z tego dodatku. Pojawiają się także pytania dotyczące źródeł finansowania programu oraz kosztów, jakie wiązałyby się z jego wdrożeniem.

