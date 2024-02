Spis treści: 01 Babciowe: kto otrzyma?

02 Na co przeznaczyć babciowe?

03 3300 zł miesięcznie. Rekordowe świadczenia dla polskich rodzin

Babciowe to jedna z wyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej. Chęć wprowadzenia świadczenia była już sygnalizowana w marcu 2023 roku. Postulat trafił na listę "100 konkretów", które rząd planował zrealizować w trakcie pierwszych stu dni rządzenia. O wprowadzeniu świadczenia w swoim expose mówił również premier Donald Tusk. Ma być ono wypłacane w ramach programu "Aktywna Mama".

Tzw. babciowe może zostać wprowadzone jeszcze w 2024 roku. Konkretny termin nie został jednak podany, ale zgodnie z doniesieniami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pierwsze środki mogą zostać wypłacane w trzecim kwartale.

Babciowe: kto otrzyma?

Świadczenie, którego wypłacaniem ma zająć się ZUS, będzie przyznawane według ściśle określonych reguł. Babciowe wyniesie 1500 zł - o dodatkowe pieniądze będą się mogły ubiegać kobiety spełniające określone warunki. Oto i one:

wiek dziecka (do 3. roku życia)

(do 3. roku życia) podjęcie pracy (kobieta musi podjąć nową lub wrócić do wcześniejszej po urlopie macierzyńskim)

(kobieta musi podjąć nową lub wrócić do wcześniejszej po urlopie macierzyńskim) wysokość dochodu (minimalne wynagrodzenie: od 1 stycznia 2024 wynosi 4242 zł brutto, a od lipca 4300 zł)

Środki w wysokości 1500 zł w ramach babciowego będą mogły zostać przeznaczone np. na opłacenie żłobka, niani czy zapłaceniu babci za pomoc w opiece nad dzieckiem. Dzięki temu możliwe będzie odciążenie domowego budżetu. Z programu będą mogły skorzystać kobiety zatrudnione, przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, które powrócą do pracy, jak i osoby niepracujące, które opiekują się dziećmi do 3. roku życia, planujące podjęcie pracy.

- To jest nazwa programu, który potocznie znany jest jako babciowe. Obejmuje 1500 zł na zapewnienie opieki nad małym dzieckiem do lat trzech, ale w takiej formie, żeby był realizowany cel opiekuńczy i aktywizacyjny. Chodzi o to, aby matki, rodzice mogli łączyć rolę zawodowe z rolami rodzicielskimi - mówiła w TVN 24 BiS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zdjęcie Babcia pomagająca rodzicom w opiece nad dzieckiem może otrzymać 1500 zł w ramach nowego świadczenia. Warunkiem jest jednak umowa / 123RF/PICSEL

Na co przeznaczyć babciowe?

Dokładne zasady przyznawania świadczenia ureguluje ustawa. Osoby, którym zostanie przyznane babciowe, same będą decydować, w jaki sposób wydać pieniądze. Jeśli rodzice zdecydują się na korzystanie z pomocy babci, to aby seniorka mogła je otrzymać, konieczne będzie podpisanie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Jak zwraca uwagę portal Infor.pl, druga z form będzie korzystniejsza ze względu na zwolnienie z obowiązkowych składek na ZUS, a nawet składki zdrowotnej.

3300 zł miesięcznie. Rekordowe świadczenia dla polskich rodzin

W 2024 roku polskie rodziny mogą liczyć na rekordowe świadczenia socjalne. Serwis next. gazeta.pl wyliczył, że w tym roku na dziecko co miesiąc będzie można otrzymywać nawet 3300 zł. Od 1 stycznia świadczenie w wysokości 500 zł wzrosło do kwoty 800 zł. Z kolei od 2022 roku na drugie i kolejne dziecko w wieku od 1 do 3 lat przysługuje Rodzinny kapitał Opiekuńczy. Wynosi on 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Do tego należy dodać dopłatę 400 zł na tzw. żłobkowe i zapowiadany przez rząd nowy program "Aktywny Rodzic". Jak już pisaliśmy, w ramach tzw. babciowego będzie można co miesiąc otrzymywać 1500 zł.

