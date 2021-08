Finalistki Miss Polski podczas sesji zdjęciowych

Konkurs Miss Polski odbywa się od 1990 roku. Wybory mające ponad 30-letnią tradycję dają uczestniczkom możliwość zaistnienia w przestrzeni publicznej, a laureatki mogą swoją urodą podbijać świat również podczas wyborów Miss Universe.

Tegoroczne, pierwsze zgrupowanie Miss Polski 2021 odbyło się w Krynicy Zdrój. To właśnie tam finalistki miały okazję zmierzyć się z wyzwaniem, jakim były sesje zdjęciowe.



Organizatorzy w tym roku podczas sesji zdjęciowych chcieli podkreślić naturalność i wyeksponować delikatną urodę finalistek konkursu. Zadanie to powierzyli fotografce z Nowego Sącza, Dorocie Czoch, która idealnie wydobyła to, co najpiękniejsze z finalistek tegorocznego konkursu Miss Polski.





Zdjęcie Finalistki Miss Polski 2021 podczas sesji zdjęciowej / materiały prasowe

Kandydatki do tytułu Miss Polski 2021 miały okazję sprawdzić się w trzech, zupełnie różnych sesjach zdjęciowych. Pierwsza, elegancka i modowa, która wydobywała z uczestniczek prawdziwą kobiecość i subtelność. Kolejna dotyczyła strojów sportowych, a dziewczyny dostały zadanie, by wczuć się w prawdziwe influencerki i pokazać stroje w jak najbardziej naturalny sposób. Ostatnia była prezentacją ekskluzywnych piżam - tutaj finalistki pokazały prawdziwą finezję i eteryczność.





Zdjęcie Finalistki Miss Polski 2021 podczas sesji zdjęciowej / materiały prasowe

Już na etapie sesji zdjęciowych organizatorzy podkreślają, że dostrzegają ogromny potencjał w uczestniczkach, który z pewnością wykorzystają w przyszłej pracy jako modelki i influencerki.





Zdjęcie Finalistki Miss Polski 2021 podczas sesji zdjęciowej / materiały prasowe

Gala finałowa, podczas której dowiemy się, która z dziewcząt zdobyła tytuł Miss Polski 2021 odbędzie się 20 sierpnia o godzinie 20:00 i będzie transmitowana na antenie telewizji POLSAT.



