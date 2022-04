Finałowe starcie w "Ninja Warrior Polska"! Polak zdobędzie Górę Midoriyama?

Życie i styl

Dołącz do nas:

Na ten moment czekaliśmy długie 6 tygodni. Podobnie jak 24 finalistów "Ninja Warrior Polska", dla których udział w show Polsatu to prawdziwy sprawdzian z tego, nad czym pracują całe życie. Pochodzą z różnych zakątków Polski, są bardzo silni, a przełamywanie barier wytrzymałości to dla nich chleb powszedni. We wtorek, 12 kwietnia, o godz. 20:05 w Polsacie przekonamy się, czy wśród finalistów V edycji "Ninja Warrior Polska" znajdzie się ten, który po raz pierwszy w Polsce zostanie wojownikiem Ninja!

Zdjęcie Uczestnicy finału piątej edycji "Ninja Warrior" / INTERIA.PL/materiały prasowe