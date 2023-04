Gdzie jest schron? Ogólnodostępna aplikacja już działa

W polskich schronach jest ponad 300 tys. miejsc, w miejscach ukrycia może się schronić ponad 1,1 mln osób, a w miejscach doraźnego schronienia blisko 47 mln osób. Lokalizacje tych miejsc można znaleźć w łatwy sposób dzięki specjalnej aplikacji "SCHRONY" Państwowej Straży Pożarnej.

Uruchomiono aplikację "SCHRONY"

"Ta aplikacja od dzisiaj będzie ogólnie dostępna na stronie PSP. Aplikacja, gdzie każdy może sprawdzić odpowiedni adres i znaleźć najbliższy swojego adresu schron, ukrycie albo miejsce doraźnego schronienia" - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik podczas konferencji 6 kwietnia. Uruchomienie aplikacji poprzedzone zostało inwentaryzacją, która trwała od października 2022 roku do lutego 2023 roku. Jak przyznał wiceminister, powstała ona w odpowiedzi na liczne pytania opinii publicznej dotyczące tego, jak w łatwy sposób wyszukać miejsca do schronienia się w przypadku sytuacji zagrożenia. Straż pożarna badała schrony nie tylko pod kątem ewentualnego konfliktu zbrojnego, ale także w kontekście różnych anomalii pogodowych.

Nasze statystyki pokazują, że każdego roku mamy bardzo dużo zdarzeń pogodowych, które prowadzą do różnych niebezpiecznych zdarzeń dodał Andrzej Bartkowiak

Inwentaryzacja była dużym wyzwaniem

Zdjęcie Schron przeciwatomowy przy ul. Babimojskiej w Poznaniu / East News

Inwentaryzacji poddano wszystkie pomieszczenia należące do instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ale także te należące do podmiotów gospodarczych prowadzących działalności użyteczności publicznej. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak podkreślił, że to było ogromne wyznanie dla PSP, bowiem Polsce przez ponad sześć ostatnich dekad nikt nie podejmował się tego tematu.

Jak skorzystać z aplikacji "SCHRONY"?

Z aplikacji można skorzystać w bardzo prosty sposób klikając tutaj. Strona w bardzo przejrzysty sposób wyświetli nam najbliższe miejsca schronienia w okolicy bazując na naszej lokalizacji. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich obywateli. Strona została stworzona przez Biuro Bezpieczeństwa Informacji - Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.