Godzina dla Bałtyku

27 marca świętować będziemy czternastą już Godzinę dla Ziemi. Tegoroczna różni się jednak od poprzednich - tym razem fundacja WWF zwraca bowiem uwagę na umierający stopniowo Bałtyk i apeluje o wsparcie.

Zdjęcie W tym roku Godzina dla Ziemi zwraca naszą uwagę na umierający Bałtyk /123RF/PICSEL

Godzina dla Ziemi to cykliczna akcja WWF, mająca na celu zwrócenie uwagi świata na stan środowiska, pogłębiający się kryzys klimatyczny i zbliżającą się nieuchronnie katastrofę ekologiczną. Nie ma w tych słowach przesady, bo według opublikowanego przez australijskie centrum naukowe Breaktrough National Centre for Climate Restoration raportu, mamy zdecydowanie mniej czasu, niż myśleliśmy - nasza cywilizacja przetrwa bowiem do 2050 roku!

World Wide Fund For Nature organizuje akcję już od czternastu lat! Każdego roku, w ostatnią sobotę marca, w obiektach publicznych, firmach, domach i mieszkaniach wyłączone zostają światła - ten gest symbolizuje naszą troskę o planetę i chęć powstrzymania zmian klimatycznych. Akcja przypomina również o potrzebie oszczędzania naturalnych zasobów Ziemi, które wyczerpują się w zastraszającym tempie, a nie są przecież wieczne, o czym często zapominamy.





W tym roku Godzina dla Ziemi odbywa się pod hasłem "Ocalmy Bałtyk, nim zatęsknimy". WWF zachęca do podpisania petycji do premiera w sprawie ochrony ekosystemu Bałtyku, który powoli umiera. Sieci widmo, czyli porzucone narzędzia połowowe, brak zrównoważonego rybołóstwa, martwe, pozbawione tlenu strefy, toksyczne sinice i niebezpieczeństwa czyhające na morską faunę to tylko niektóre z zagrożeń, wpływających na stopniowe obumieranie Bałtyku. Wspólnymi siłami możemy jednak zatrzymać ten proces!

27 marca o 20.30 zgaś na godzinę światło i wesprzyj Godzinę dla Ziemi. Na stronie WWF znajdziesz również petycję do premiera i zebrane w jednym miejscu wskazówki, które pozwolą ci zaangażować się w ochronę Bałtyku.



Bałtyk umiera, a jego mieszkańcy znikają. Teraz, jak nigdy wcześniej, potrzebuje naszej pomocy!



