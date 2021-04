Horoskop na maj

Zastrzyk gotówki czy problemy ze zdrowiem? Powodzenie na randce czy intensywny czas w pracy? Sprawdź, co cię czeka! Oto horoskop zodiakalny na maj.

Zdjęcie Maj to miesiąc zakochanych. Kto będzie miał szczęście w miłości? / 123RF/PICSEL

Reklama

Baran

Barany czeka dobry miesiąc. Będzie im się wiodło zarówno w sferze uczuciowej jak i w sferze zawodowej.

Reklama

Uczucia:

Barany za sprawą wpływu Słońca i Wenus będą w nieco melancholijnym nastroju. Wrócą pamięcią do przeszłości, ale nie będzie to nic złego. Wręcz przeciwnie, zaczną wspominać piękne czasy i ze swojej strony zrobioną wszystko, aby takie chwile się potworzyły. Dlatego, poświęcą wiele czasu partnerowi i okażą mu uczucie. Pod koniec miesiąca, głównie dzięki wpływowi Marsa, będą chcieli wprowadzić więcej energii do swojego związku. Dlatego prawdopodobnie zdecydują się na wycieczkę lub kilkudniowy wyjazd.

Samotne Barany w tym miesiącu będą mocno niezdecydowane. Dlatego mimo tego, iż mają szanse poznać nową osobę, to szybko zrezygnują z tej znajomości i zamkną ten rozdział.

Kariera i finanse:

Wpływ Marsa i Plutona sprawi, iż u Baranów w pracy, może być dosyć nerwowo. Czeka go więcej niż jedno dosyć poważne starcie, walka o swoje. Natomiast jeśli w maju Baran nie odpuści, to ma szansę na odniesienie dosyć dużego sukcesu. Natomiast nic samo do niego nie przyjdzie, to będzie bardzo stresujący czas, ale warto, aby Baran był pewny swego. Dzięki temu, może zacząć lepiej zarabiać w najbliższych tygodniach.

Odnośnie finansów, to Barany w maju nie powinny inwestować zbyt dużych sum pieniędzy. To nie będzie także dobry czas na poważne zakupy. Całą energię powinien kierować na rozwój zawodowy.

Zdrowie:

Barany w maju nie będą narzekały na zdrowie. Wręcz przeciwnie dobra energia ich przepełni, co przełoży się na zdrowie fizyczne i psychiczne. Jedyne nad czym powinny popracować, to motywacja do uprawiania sportu.

Byk

Zodiakalnego Byka, czeka wręcz bajkowy miesiąc. Układ planet sprawi, iż będzie mu się powodziło w każdej dziedzinie życia.

Uczucia:

W pierwszej połowie maja Wenus, a potem Mars w Raku sprawią, iż Byk, będzie pełen energii, namiętności i chęci do wyrażania uczuć. W związku będzie czuł się spełniony i po prostu szczęśliwy. Dlatego jego relacja się wzmocni, a więzi z partnerem zostaną zacieśnione. Uniknie poważnych problemów, a wszelkie spory, zostaną rozwiązane bezkonfliktowo. W tym miesiącu Byk będzie wyjątkowo elokwentny, co wpłynie pozytywnie nie tylko na jego relację partnerską, ale także na kontakty ze znajomymi i przyjaciółmi. Jego zachowanie zaowocuje wspólnie spędzonym czasem w większym gronie.

Samotne Byki, głównie za sprawą Słońca, otworzą się na nowe relacje i nowe doświadczenia. W tym miesiącu mają szansę na romans, który może przerodzić się w coś więcej, o ile zachowają szeroką perspektywę.

Kariera i finanse:

Saturn i Neptun wpłyną bardzo dobrze na interesy Byka. Byk będzie miał okazję rozwinąć swoje skrzydła, dokładnie i bez problemu dotrze do swoich odbiorców, którzy chętnie zgodzą się na jego pomysły. Dlatego w życiu Byka, może się otworzyć nowy rozdział, a on ma szansę bardzo się rozwinąć zawodowo. Natomiast Byk powinien pamiętać, aby słuchać przede wszystkim siebie i własnej intuicji, a nie doradców z zewnątrz. Dzięki temu odniesie sukces.

Zdrowie:

Choć Byki w maju nie będą mogły narzekać na swoje zdrowie, to nie znaczy to, że nie będzie im nic dolegać. Powinny uważać na problemy żołądkowe, może ich czekać kilka dni rozstroju żołądka, dlatego powinny bardzo uważać, na to co jedzą.