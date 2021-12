Idealna roślina dla zapominalskich? Efektowniejsza, niż kaktus!

Wnętrze, w którym królują rośliny staje się znacznie bardziej przytulne. Uprawa roślin doniczkowych jednak nie dla każdego jest jak bułka z masłem. Bywają tacy, którzy zwyczajnie zapominają o regularnym podlewaniu i dbaniu o swoich zielonych domowników. Jeśli mamy dość kaktusów, możemy postawić na coś znacznie bardziej efektywnego.

Zamiokulkas: Rozwiązanie dla zapominalskich

Dla tych, którzy pragną mieć piękne wnętrze, a nie mają ręki do roślin, idealnym rozwiązaniem będzie zamiokulkas zamiolistny. Jest to roślina zielna charakteryzująca się szerokimi, skórzastymi liśćmi. Co ciekawe, zamiokulkas zamiolistny do powszechnej uprawy w domach został wprowadzony dopiero w 1996 roku przez holenderskie firmy ogrodnicze. Jego naturalnym miejscem występowania jest strefa klimatu zwrotnikowego we wschodniej Afryce oraz klimatu podzwrotnikowego, zatem naturalnie można go spotkać głównie w południowo-wschodniej Afryce.



Uprawa zamiokulkasa

Właśnie dzięki temu, że zamiokulkas zamiolistny narażony jest na bardzo niekorzystne warunki wzrostu i co najważniejsze - jest na nie odporny, doskonale sprawdzi się jako roślina w domach tych, którzy zapominają o podlewaniu kwiatów. Wymaga on umiarkowanego podlewania, ale w okresie jego najintensywniejszego wzrostu zaleca się, aby podłoże pozostawało wilgotne. Toleruje też krótsze okresy suszy. Natomiast najbardziej szkodliwy dla zamiokulkasa okazuje się nadmiar wody. Może on spowodować obumarcie rośliny poprzez zgnicie korzeni.

Zdjęcie Uprawa zamiokulkasa nie należy do skomplikowanych / 123RF/PICSEL

Zamiokulkas wymaga miejsca półcienistego, lecz toleruje także całkowite zacienienie. Ważna jest też temperatura, bowiem mówimy o roślinie ciepłolubnej. Latem odpowiednią temperaturą dla zamiokulkasa będzie ok. 25 stopni Celsjusza, natomiast zimą zniesie również 20 stopni Celsjusza w swoim otoczeniu.





