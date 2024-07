Ile powinien trwać urlop idealny? Ekspert nie pozostawia złudzeń

Dr Paweł z Fotruna Instytutu Psychologii KUL porozmawiał z PAP i zdradził, jak według psychologów powinny wyglądać idealne wakacje , dzięki którym naprawdę odpoczniemy i wrócimy do swojej rutyny pełni zapału i motywacji.

Dodatkowo, psycholog zwrócił także uwagę na to, aby w czasie urlopu skupić się na sobie i pobyć trochę ze swoimi myślami . Według psychologa wakacje nie powinny być jedynie czasem leżenia na plaży z drinkiem z palemką, lecz także momentem, podczas którego pozwolimy sobie na samorozwój oraz zgłębienie się w swoje wnętrze.

- Proponuję trochę ciszy, żeby usłyszeć swoje myśli, marzenia . Doświadczenie wskazuje, że ludzie wiedzą zdecydowanie więcej o tym, jak działa samochód, pralka, lodówka, aniżeli o tym, jak funkcjonują oni sami. Dzięki samopoznaniu łatwiej podejmujemy decyzje i snujemy przewidywania, co da nam życiową satysfakcję. To może być ciekawa przygoda, z której korzystamy zupełnie darmo - powiedział Fortuna.

A jak sprawa ma się z długością urlopu? Dr Paweł Fortuna twierdzi, że najbardziej optymalnym czasem odpoczynku są... trzy tygodnie! Choć z pewnością dla większości osób jest to zbyt długi okres i nikt nie wyobraża sobie tyle odpoczywać, psycholog ma sensowne wytłumaczenie, dlaczego potrzebujemy aż tyle czasu na wakacje.

Ludzki organizm oraz psychika potrzebują aż trzech tygodni odpoczynku, ponieważ w trakcie urlopu przechodzimy przez trzy etapy. Przez pierwszy tydzień oczyszczamy umysł i zaczynamy funkcjonować inaczej niż na co dzień. W związku z tym dopiero podczas drugiego tygodnia rzeczywiście odpoczywamy, a ostatni tydzień to czas, gdy bez nerwów możemy przygotować się na powrót do pracy i swojej rutyny.