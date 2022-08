Skecz "Wigilia 2022" kabaretu Neo-Nówka obecnie na YouTube zajmuje pierwsze miejsce na zaszczytnej Karcie Czasu. W zaledwie kilka dni doczekał się prawie 3,5 mln wyświetleń. Liczba ta stale rośnie. Co na to twórcy? "Cieszymy się, że skecz tak dobrze się ogląda, że jest zainteresowanie. To ważne, że obywatele dostrzegli nasz przekaz. Dostajemy mnóstwo telefonów, e-maili, wiadomości od ludzi, którzy dziękują nam, że po prostu powiedzieliśmy prawdę" - zaznaczył Roman Żurek, który razem z kolegami tworzy kabaret Neo-Nówka w rozmowie z "Wyborczą.pl".

"Powiedzieliśmy to, co myśli część społeczeństwa. Oczywiście dochodzi do nas mnóstwo hejtu i pomyj na głowę za to, czego nie powinniśmy powiedzieć" - dodał.

Reklama

Rzeczywiście, grupa Neo-Nówka zaskoczyła fanów dosadnością przekazu. Skecz wywołał wiele kontrowersji. Komentarze użytkowników YouTube są głównie pozytywne. "Brawo, tak trzeba przedstawiać tą chorą rzeczywistość, odważnie, mocno bez strachu" - stwierdził jeden z internautów. "Tak się przechodzi do historii Panowie - szacun i gratulacje!!!" - stwierdził inny użytkownik.

"Wiele wymyślać nie trzeba było". Zapytaliśmy internautów co myślą o "Wigilii 2022"

Postanowiliśmy zapytać, co o żartach Neo-Nówki sądzą użytkownicy Facebooka. Na naszym fanpage "Interia Kobieta" opublikowaliśmy więc post, pod którym można zabrać głos. W zaledwie cztery godziny doczekaliśmy się ponad 200 odpowiedzi. Wybraliśmy najlepsze z nich. Oto one:

"Ktoś to musiał powiedzieć prawdę, wypadło na nich, trafili w sedno" - napisał jeden z użytkowników. Ten komentarz zdobył najwięcej "polubień".

Brawo #Neonówka. Jako jedni z nielicznych publicznie odważyli się pokazać, jaka jest prawda.

Doskonale przedstawiony obraz obecnej, chorej sytuacji naszego społeczeństwa. Brawa za odwagę!!!!

W sumie to dokument, wiele wymyślać nie trzeba było.

Wśród wielu pozytywnych komentarzy pojawiły się również głosy niezadowolenia. "Żarty o polityce i udawanie pijaków to chyba najpopularniejsze skecze polskich kabaretów. Pomijam akcje z rządem, w sumie nudni jak dla mnie. Zamiast bawić się w opozycje mogliby coś świeżego pokazać" - zaznaczył jeden z użytkowników.

Dzielą Polaków wskazując lepszą czy gorszą partie polityczną, kiedy problemem nie jest wybór innej partii, tylko w ogóle ich istnienie, bo to jest źródłem i korzeniem całej tej hierarchii oferującej tylko korupcje, wojny, manipulacje i zaganianie ludzi do posłuszności.

Dla dobrej satyry potrzebna jest inteligencja, a tej obecnym kabaretom niestety brakuje.

***

Zobacz również:



"Wigilia 2022" nie była pierwsza. Neo-Nówka już wcześniej wbijała szpile politykom

Kabaret Neo-Nówka krytykuje rząd. Kontrowersje po występie