Jak rozmawiać z kotem?

Każdy właściciel kota chciałby być jak doktor Dolittle i rozumieć, co mówi jego podopieczny. Teraz to możliwe! Przeczytaj fragment książki "Sekretny język kotów", której autorka Susanne Schötz przedstawia przełomowe wyniki badań i podpowiada, jak rozszyfrować język tych zwierząt.

Zdjęcie Gdy często mówimy do naszego kota, to i on chce rozmawiać z nami /123RF/PICSEL

Dlaczego mój kot milczy

Czasami właściciele kotów pytają mnie, czy wiem, dlaczego ich koty nie miauczą ani nie wydają żadnych innych dźwięków. Odpowiadam im pytaniem: jak często i jak długo rozmawiają ze swoimi kotami. Często słyszę w odpowiedzi: "Rzadko" albo: "Cóż, gdy od czasu do czasu miauknie, szybko go uciszam".



Zawsze podkreślam, że gdy często rozmawiamy z naszym kotem, on chce rozmawiać z nami. Jeśli pragniesz, żeby w komunikacji z tobą twój kot używał wielu głosek, ty również musisz się z nim komunikować za pomocą sygnałów wokalnych. Jeśli jednak chcesz, by kot był cichy, nie wprowadzaj częstej komunikacji werbalnej, lecz trzymaj się sygnałów wzrokowych i dotykowych.



Dlaczego mój kot wydaje dziwne odgłosy?

Kiedy ludzie proszą mnie o interpretację dźwięków swoich kotów, czasami zaznaczają na wstępie, że są to dźwięki bardzo nietypowe lub zabawne. Niektóre koty potrafią naśladować odgłosy innych zwierząt - a także, w pewnym stopniu, dźwięki wydawane przez ludzi.



Na przykład, gdy z wyłączonej lampy zaczną się wydobywać trzaski, kot może je uznać za odgłosy wydawane przez swoją ofiarę i zareagować gadaniem. Wspomniałam już o tym, że gdy gramy w domu w rzutki, nasz Turbo ćwierka. Niektóre koty próbują również naśladować głos swoich ludzi.



Jakiś czas temu dostałam maila od pewnej pani z USA, która spytała mnie, dlaczego jej kotka tak cudownie, niesamowicie głęboko miauczy − i że brzmi to prawie jak szczekanie. Poprosiłam ją, by nagrała kotkę, gdy to robi.



Kilka dni później otrzymałam nagranie. Na filmie zobaczyłam, jak kobieta przygotowuje jedzenie dla swojej kotki i przy tym z nią rozmawia. Mówi do niej: "No dobrze, zaraz dam ci coś do jedzenia", "Proszę bardzo", "Tak, kochanie". Moje fonetyczne uszy od razu zauważyły, że kobieta mówi bardzo chrapliwym i szorstkim głosem. Kotka również odpowiedziała jej niezwykle chrapliwym i szorstkim miauczeniem.



Odpisałam, że być może kotka próbuje naśladować głos swojej pani, dlatego brzmienie ma tak szorstkie. W kolejnym mailu kobieta mi podziękowała. Nie pomyślała o tym, ale uznała za fascynujący fakt, że koty potrafią tak dobrze naśladować głosy swoich ludzi. Jeśli kot wydaje dźwięki dziwnym lub nietypowym głosem, może również naśladować twój głos (lub głos innej osoby w pobliżu ciebie/z twojej rodziny).