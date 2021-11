Jak zapach wpływa na mózg? Sposób na poprawę nastroju jesienią i zimą

Jak zapach wpływa na mózg?

Jak zapach wpływa na mózg? Podczas oddychania wciągamy nosem powietrze, a wraz z nim cząsteczki związków chemicznych, które pobudzają receptory zapachowe, które przesyłają informację do mózgu i wywołują określone obrazy — mogą to być wspomnienia czy stany emocjonalne, bo ośrodek mózgu odpowiedzialny za rozróżnianie aromatów odpowiada także za zapamiętywanie i emocje. To właśnie dlatego niektóre zapachy wywołują w nas przyjemne emocje i wspomnienia. Jak poprawić sobie nastrój jesienią i zimą? Warto wykorzystać zapachy!

Kominek do wosku, nawilżacz powietrza i kadzidełko, czyli sposoby na poprawę nastroju jesienią i zimą

Instagram Post

Jak poprawić sobie nastrój jesienią i zimą z pomocą zapachów? Można sięgnąć po kominek do wosku, odświeżacze powietrza o odpowiednich nutach zapachowych, kadzidełka, można też wkropić odrobinę olejku eterycznego do nawilżacza powietrza zawieszanego na grzejniku czy dyfuzora zapachu. Zarówno w przypadku kominka do wosku, jak i nawilżacza powietrza zasada działania jest ta sama — pod wpływem ciepła substancje eteryczne zaczną się ulatniać, a po pomieszczeniu rozniesie się piękny, relaksujący zapach.

Reklama

Jakie zapachy wybrać na poprawę nastroju jesienią i zimą?

Zdjęcie Olejek sosnowy nie tylko poprawi nastrój jesienią i zimą, ale także pomoże przy przeziębieniu

Aromatoterapia od lat wykorzystuje zapachy w leczeniu różnego rodzaju problemów i zaburzeń psychicznych. Warto skorzystać z tej wiedzy, chcąc poprawić sobie humor.

Przydatne mogą okazać się odświeżacze powietrza czy olejki o zapachu sosny. Działają one odprężająco, obniżają napięcie mięśniowe i potrafią ukoić kłębiące się w głowie myśli. Zapach sosnowy jest wykorzystywany między innymi w leczeniu lęku. Dlatego pomoże nie tylko w odpoczynku, ale także gdy pojawi się irracjonalny stan niepokoju. Olejek sosnowy pomoże też przy przeziębieniu, kaszlu i grypie.

W leczeniu stanów lękowych wykorzystywany jest też aromat różany. Zapach kwiatów róży poprawia nastrój, zwalcza bezsenność, łagodzi napięcie mięśniowe i nerwowe.

Zdjęcie Sposób na poprawę nastroju jesienią i zimą: Olejek różany / 123RF/PICSEL

Sposoby na poprawę nastroju jesienią i zimą to wszelkiego rodzaju cytrusowe zapachy. Zarówno cytrynowy, pomarańczowy, jak i grejpfrutowy aromat łagodzą objawy depresyjne, napięcie nerwowe i pomagają w zasypianiu.

Lawenda od dawna stosowana jest jako środek wspomagający leczenie depresji. Olejki eteryczne w niej ukryte poprawiają nastrój, koją nerwy, działają uspokajająco i pomagają w zasypianiu. Olejek lawendowy stosowany do kąpieli może złagodzić bóle mięśni i stawów.



Zdjęcie Zapach lawendy koi nerwy i pomaga zasnąć

Nie tylko te znane i wykorzystywane aromaty mogą pomóc na jesienną i zimową chandrę, bo jak podkreślają naukowcy, to jakie zapachy należy wybrać do poprawy nastroju, zależy w dużej mierze od doświadczeń, które zdobywaliśmy przez całe życie. Dla jednych zapach wywołujący przyjemne wspomnienia i skojarzenia, dla innych może być czynnikiem stresogennym. Na przykład w relaksowaniu się dla większości osób pomocny będzie zapach cynamonu, który kojarzymy z piernikiem i Świętami Bożego Narodzenia, które w większości domów są czasem spokoju i odpoczynku. Jednak mogą znaleźć się osoby, dla których Święta był pełne rodzinnych kłótni i stresu, przez co zapach cynamonu i korzennych przypraw nie będzie dla nich relaksujący.

Dlatego wybierając olejki, kadzidła, woski zapachowe warto kierować się własnym doświadczeniem. Jeśli wąchając coś mamy przyjemne skojarzenia i emocje, to właśnie ten zapach powinniśmy wybrać, aby poprawić sobie nastrój jesienią i zimą.



***

Zobacz także:

Olejek różany. Właściwości i zastosowanie



Olejek z drzewa herbacianego: Zastosowanie i sposoby użycia

Aromaterapia dla duszy i ciała