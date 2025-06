Choć do oficjalnego rozpoczęcia wakacyjnego sezonu zostało zaledwie kilka dni, niecierpliwi turyści i stali bywalcy Mierzei Wiślanej już dziś mają powód do radości. Na plażach wciąż można natrafić na wyjątkowe okazy bursztynu - szczególnie po silniejszych wiatrach i sztormach. To właśnie wtedy morze najczęściej "oddaje" to, co przez długi czas kryło w głębinach.