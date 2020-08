Zdejmowanie hybrydy frezarką nie jest takie trudne jak się wydaje, chociaż wymaga odrobinę wprawy. Podpowiadamy jak zrobić to najbezpieczniej i najprościej. Dowiedz się, jak zdjąć hybrydę za pomocą frezarki do paznokci.

Zdjęcie Manicure hybrydowy to dziś jedna z najpopularniejszych metod stylizacji paznokci /Adobe Stock

Manicure hybrydowy to dziś jedna z najpopularniejszych metod stylizacji paznokci. Jego wykonanie nie jest trudne. Zdarza się jednak, że kłopotu przysparza zdjęcie lakieru. Niepoprawne bądź nieumiejętne wykonanie tego zabiegu może skutkować osłabieniem płytki i skaleczeniami. Aby szybko i profesjonalnie usunąć hybrydę, warto wykorzystać frezarkę — narzędzie kosmetyczne, które doskonale radzi sobie z tego typu zadaniami.

Frezarka do paznokci — co to takiego?

Frezarki do paznokci to urządzenia , które z powodzeniem zastępują wiele innych przedmiotów, czyniąc manicure bardziej komfortowym. W zależności od wybranych końcówek możesz z ich pomocą skrócić paznokcie, pozbyć się skórek czy usunąć lakier hybrydowy. Choć jeszcze do niedawna kojarzyły się one wyłącznie z profesjonalnymi salonami kosmetycznymi, coraz częściej wykorzystywane są w domach. Rosnącą popularność zawdzięczają przede wszystkim swojej wielozadaniowości.

Zdejmowanie hybrydy frezarką krok po kroku

1. Pierwszym krokiem jest podłączenie kabla zasilacza. Jeśli lubisz sterować narzędziem nogą, nie zapomnij o pedale. Następnie konieczne będzie przypięcie rączki. Do niej mocuje się odpowiednią do usuwania lakieru końcówkę. Do zdejmowania hybrydy najlepiej sprawdzi się węglikowa w kształcie walca. Nie zapomnij przekręcić środka rączki, aby upewnić się, że frez znajduje się na odpowiedniej wysokości i nie wypadnie podczas używania sprzętu.

2. Po podłączeniu narzędzia do prądu konieczne jest wybranie prędkości oraz kierunku obrotu. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z frezarką, zdecyduj się na mniejszą szybkość. Zdejmowanie lakieru potrwa dłużej, jednak będziesz mieć pewność, że nie uszkodzisz przez przypadek płytki. Strona, w którą obraca się końcówka, również nie może być przypadkowa. Frez nie może ślizgać się po paznokciu, ponieważ prowadzi to do skaleczeń.

3. Ostatni krok stanowi usunięcie lakieru. Płynnymi ruchami dłoni,przesuwaj narzędzie od góry do dołu po całej długości paznokcia i nie przytrzymuj go zbyt długo w jednym miejscu. Pamiętaj również, że nie jest wskazane przyciskanie końcówki do paznokcia. Jeśli nie pozbędziesz się całego lakieru, możesz dokończyć jego zdejmowanie za pomocą pilniczka, bądź polerki.

4. Po skończeniu zabiegukonieczna jest dezynfekcja narzędzi.

Jaką frezarkę do paznokci wybrać?

Kupując frezarkę do paznokci, warto zwrócić uwagę na to, aby sprzęt był wydajny i pracował cicho — dzięki temu manicure stanie się bardziej komfortowy. Z kolei dla bezpieczeństwatrzeba wybierać urządzenia, które ne drgają. Aby móc bez obaw usunąć hybrydę, narzędzie powinno dawać możliwość regulacji szybkości, a także kierunku obrotów końcówek.