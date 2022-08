Jakiej rasy jest szczeniak? Sprawdź, czy rozpoznasz psie dzieci!

Psy, pieski, psiaki - kochamy je wszyscy (nawet jeśli w domu mamy koty). Na spacerach, w kawiarniach, w kolejce do piekarni - przy każdej okazji spotykamy te cudne zwierzęta. Ręce same się wyciągają do głaskania. To truizm, ale pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Jak oceniłbyś/-abyś swoją wiedzę na temat ras? Spróbuj rozwiązać nasz quiz i rozpoznaj rasę psa po... szczeniaku. Powodzenia!

Zdjęcie Jakiej rasy jest ten szczeniak? / Unsplash