Spis treści: 01 Na czym polega IKZE?

02 Ile lat trzeba wpłacać na IKZE?

03 IKZE – jak sprawdzić stan konta?

04 Ulga podatkowa z tytułu wpłat IKZE

Na czym polega IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to jeden ze sposobów oszczędzania środków z przeznaczeniem na emeryturę. Rozwiązanie oferuje pewne korzyści w kontekście podatków. Dzięki wpłatom można zmniejszyć podstawę do obliczenia podatku dochodowego.

Fundusze oferujące możliwość otwarcia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, zgromadzone środki inwestują w rozmaite instrumenty finansowe. Chodzi tu między innymi o papiery wartościowe czy obligacje skarbowe i korporacyjne. Mimo tego, że fundusze zwykle wybierają najbezpieczniejsze inwestycje, to należy pamiętać o ryzyku inwestycyjnym. Co istotne zyski z IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Wysokość wpłat do IKZE ustala posiadacz konta. Również on decyduje o regularności wpłat, która jest dość dowolna. Trzeba pamiętać, że osoby oszczędzające mają limit rocznej wpłaty. Wynosi on:

1,2 krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na konkretny rok (obecnie 8322 zł)

1,8 krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na konkretny rok (obecnie 12483 zł) – limit ten dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność

Co istotne, pieniądze IKZE podlegają dziedziczeniu. Wobec tego w przypadku śmierci posiadacza konta, środki trafią do spadkobierców ustawowych bądź osób wskazanych w testamencie.

Ile lat trzeba wpłacać na IKZE?

Pieniądze na IKZE można wypłacić po osiągnięciu 65 roku życia. Jednak dodatkowym warunkiem jest to, by wpłaty były dokonywane przez przynajmniej 5 lat. Warto jednak pamiętać, że wówczas należy zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc.

Pieniądze z IKZE można również wypłacić całościowo jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jednak wtedy trzeba się liczyć z koniecznością zapłaty podatku dochodowego według obowiązującej skali podatkowej. Wynosi ona 12 lub 32 proc.

IKZE – jak sprawdzić stan konta?

Niektóre osoby cenią sobie możliwość kontrolowania gromadzonego przez siebie kapitału. W jaki sposób można sprawdzić stan konta w IKZE? Okazuje się, że w większości przypadków jest to całkiem proste, aczkolwiek może się różnić w zależności od konkretnego Funduszu.

Zazwyczaj wystarczy zalogować się do panelu klienta na stronie internetowej Funduszu, w którym ma się otwarte konto IKZE. Z pewnością w sprawdzeniu stanu konta pomogą również pracownicy Funduszu. Można się z nimi skontaktować poprzez infolinię lub udając się bezpośrednio do placówki danej instytucji.

Ulga podatkowa z tytułu wpłat IKZE

Gromadzenie kapitału na koncie IKZE to nie tylko sposób na zapewnienie sobie dodatkowych środków na emeryturę. Rozwiązanie umożliwia skorzystanie z ulgi podatkowej. Wpłaty dokonane na konto IKZE da się odliczyć w deklaracji PIT. W takim przypadku maksymalna kwota odliczenia zależy od wcześniej wspomnianego limitu. Ile można odliczyć na IKZE w 2023? Obecnie jest to 8322 zł lub 12483 zł (w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność).

Aby odliczyć wpłaty z IKZE, przy składaniu deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-36L należy dołączyć załącznik PIT/O. Wpłaty na IKZE w PIT/O należy wpisać w rubryce 33 w sekcji B. Dla przykładu: osoby, które są objęte limitem 8322 zł, w pełni go wykorzystały, a ich stawka podatku wynosi 12 proc. mogą osiągnąć korzyść podatkową w wysokości 999 zł. W przypadku większej stawki podatkowej przy jednoczesnym wykorzystaniu limitu, korzyść podatkowa wynosi aż 2663 zł. Będący w takiej samej sytuacji osoby samozatrudnione, które w pełni wykorzystały limit 12483 zł mogą liczyć na 1 498 zł (skala podatkowa – 12 proc.), 2372 zł (podatek liniowy – 19 proc.) lub 3994 zł (skala podatkowa – 32 proc.) korzyści podatkowej.