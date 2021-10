Złota polska jesień zachęca do tego, by spędzać czas na dworze. Przyjemnie jest wykorzystać ostatnie ciepłe promienie słońca, odpoczywając na balkonie udekorowanym jesiennymi roślinami. Które z nich najdłużej zdobią przestrzeń?

Jesienne rośliny: przepis na piękny balkon

Chociaż kolorowe, kwitnące balkony, kojarzą się głównie z miesiącami letnimi, jesienią również możemy sprawić, że będą wyglądały okazale. Wbrew pozorom, wybór jesiennych roślin jest duży.

Jeśli chcemy, by balkon był jak najdłużej kolorowy, możemy zainwestować w jesienne rośliny kwitnące. Jeśli jednak gustujemy w zieleni, zdecydujmy się na rośliny całoroczne, które ozdabiają przestrzeń nie tylko późną jesienią, lecz również w zimowe miesiące.

Zdjęcie Chryzantemy mogą być zachwycającą dekoracją tarasu i balkonu / 123RF/PICSEL

Rośliny na balkon: kwitnące

Jesienne balkony dzięki roślinom kwitnącym mogą być równie kolorowe, jak te letnie i wiosenne. W jakie rośliny warto zainwestować, by cieszyć się bujną przestrzenią przed długi czas? Specjaliści polecają zwłaszcza: wrzosy, astry i chryzantemy. Która z tych jesiennych roślin jest najbardziej odporna na wahania temperatury.

Wrzosy

Wrzosy zaczynają pojawiać się w sklepach ogrodniczych w drugiej połowie lata. Sezon na nie trwa przez sierpień i wrzesień. Jeśli pogoda nie jest bardzo kapryśna i odpowiednio pielęgnujemy rośliny, wrzosy mogą przyozdabiać jesienne balkony aż do listopada. Warto zaznaczyć, że rośliny te nie mają dużych wymagań, więc stosunkowo łatwo jest sprawić, by cieszyły oko przez długi czas.

Wrzosy uprawiane w ogrodzie zimują dość dobrze, jednak te sadzone w donicach lub skrzynkach są znacznie mniej odporne na przymrozki, a co za tym idzie, trudniej jest im przetrwać zimę.



Aby wrzosy długo kwitły i wyglądały pięknie, wystarczy podlewać je raz na jakiś czas. Te rośliny nie lubią zbyt mokrego ani przesuszonego podłoża. Ziemia na spodzie doniczki powinna więc być cały czas lekko wilgotna.

Zdjęcie Wrzosy mogą przyozdabiać jesienne balkony aż do listopada / 123RF/PICSEL

Astry

Astry krzaczaste, popularnie nazywane są również marcinkami, jadwisiami lub michałkami to rośliny, które jesienią często można spotkać na balkonach. Odpowiednio pielęgnowane kwitną długo - ich okazałym wyglądem można cieszyć się nawet do listopada. Astry wabią swoimi kolorami.

Największą popularnością cieszą się te fioletowe, różowe i niebieskie, ale piękne są także te białe. Z różnokolorowych astrów można tworzyć kompozycje, które w donicach i skrzynkach wyglądają wyjątkowo bogato. Te jesienne kwiaty kwitną bowiem bardzo obficie.

Astry krzaczaste są stosunkowo łatwe w uprawie. Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne wystarczą, aby rośliny długo zdobiły balkon. Astry należy podlewać z umiarem, jednak podłoże powinno zawsze być lekko wilgotne. Przesuszenie rośliny zazwyczaj skutkuje jej obumarciem. Astry kochają jasne miejsca. Donicę lub skrzynkę warto więc położyć w zakątku, do którego docierają promienie słoneczne.



Chryzantemy

Chryzantemy to kwiaty, które jak żadne inne kojarzą się nam z jesienią. Wiele osób ozdabia nimi groby bliskich w okolicach dnia Wszystkich Świętych. Chryzantemy bardzo okazale wyglądają również na balkonach i tarasach. Te jesienne rośliny kwitną wyjątkowo długo.

Chryzantemy należą do rodziny astrowatych. Można wyróżnić około 40 gatunków chryzantem, jednak na balkon najlepiej sprawdzą się: Amico, Conaco, Avalon Red oraz Elda White.

Chryzantemy najbardziej lubią miejsca osłonięte od wiatru. Gdy do rośliny nie dociera wystarczająca ilość promieni słonecznych, pąki rozkwitają wyjątkowo wolno. Odpowiednio nasłonecznione miejsce sprawi, że chryzantema będzie bujna i okazała.

Chryzantemy, jak większość jesiennych kwiatów balkonowych, nie lubią zbyt mokrego podłoża. Warto podlewać roślinę deszczówką lub odstaną wodą.

Zdjęcie Chryzantemy - niestraszne im chłody, więc zimne noce nie robią im krzywdy / 123RF/PICSEL

Rośliny na balkon: rośliny zimozielone

Rośliny zimozielone to gatunki drzew i krzewów, które nie zrzucają liści na zimę. Warto jednak zaznaczyć, że większość z nich na czas zimowy wymaga ochrony od wiatru i śniegu. Gdy jesień dobiega końca, dobrze jest odpowiednio je zabezpieczyć.



Do uprawy na balkonie nadają się zwłaszcza zimozielone rośliny iglaste. Ceramiczne osłonki najlepiej jest wówczas zdjąć. Pojemniki w celu zabezpieczenia możemy owinąć jutą lub innym wytrzymałym materiałem. Pod doniczkę dobrze jest podłożyć na przykład styropian, który oddzieli ją od zimnego podłoża.



Jałowiec pospolity



Jałowiec to roślina zimozielona, która nie potrzebuje dużej uwagi. Jest wytrzymała i łatwa w uprawie. Nie wymaga nawożenia. Przycinanie również nie jest konieczne. By cieszyć się nią długo, wystarczy pamiętać o rzadkim, ale regularnym podlewaniu. Jałowiec pospolity świetnie sprawdza się jako roślina balkonowa. Rośnie stosunkowo wolo, dlatego nie musimy martwić się, że zajmie zbyt dużo miejsca.



W sklepach ogrodniczych można natknąć się na jałowce w różnych odcieniach. To sprawia, że roślina nie zawsze prezentuje się tak samo. Odmiana nazywana "Anną Marią" charakteryzuje się ciemnozielonym kolorem. Z kolei jałowiec pospolity "Blue Star" ma wyjątkowo piękną, niebieskawą barwę.



Zdjęcie Jałowiec to roślina zimnozielona, która nie potrzebuje dużej uwagi / 123RF/PICSEL

Cis pośredni



Cis w porównaniu z jałowcem wymaga znacznie większej uwagi. Chociaż nie jest to typowa roślina balkonowa, niektóre jej odmiany bardzo dobrze czują się hodowane w skrzynkach i doniczkach. Cisom nie przeszkadza przycinanie. Dobrze jest regularnie kontrolować stan rośliny, ponieważ od czasu do czasu może potrzebować nawożenia.

Jaka odmiana cisu najlepiej sprawdzi się na balkonie? Szczególnie popularny jest cis pośredni "Wojtek", który rośnie stosunkowo wolno i wygląda okazale. Dobrym wyborem będą także "Hicksii" oraz "Summergold".

Zdjęcie Chociaż kolorowe, kwitnące balkony kojarzą się głównie z miesiącami letnimi, jesienią również można sprawić, że będą wyglądały okazale / 123RF/PICSEL

