Karty Tarota: Co czeka cię w miłości?

Istnieje 78 Kart Tarota, które dzieli się na "Wielkie Arkana" i "Małe Arkana". Każda z tali zawiera różne karty, reprezentujące inną symbolikę. Duże znaczenie ma też to, w jakiej pozycji wylosujesz kartę. Talia "Wielkie Arkana" uważana jest za najważniejszą, gdyż potrafi przepowiedzieć życiową drogę człowieka. Jesteś gotowa? Zamknij na chwilę oczy i oczyść umysł. Następnie zadaj sobie pytanie: co mnie czeka w miłości? Intuicja podpowie ci, którą kartę powinnaś wybrać.

1 - Kapłanka Tarot

Jeśli los pokierował cię, aby wybrać tę kartę, oznacza to, że w miłości powinnaś kierować się teraz intuicją i emocjami. Partnerom możesz wydawać się skryta i chłodna, jednak odpowiedniemu człowiekowi jesteś w stanie oddać całe serce. W związku jesteś przykładną matką i żoną. Cechuje cię ogromna opiekuńczość w stosunku do bliskich. Jeżeli na twojej drodze pojawiły się ostatnio problemy w związku, to lepiej je przemilcz. Rozmowy mogą zrodzić się w jeszcze większe kłopoty. Jeżeli jesteś singielką, to bądź czujna i obserwuj. Intuicja cię poprowadzi.

2 - Kochankowie Tarot

Wybrałaś kartę numer dwa? To znak, że staniesz przed pewnym wyborem między dwoma osobami, które będą całkowicie się od siebie różnić. Wybór będzie dotyczył serca i rozumu. Nie obawiaj się zmian. Pamiętaj, twoja decyzja będzie słuszna, a miłość zostanie odwzajemniona. Kochankowie Tarot zwiastują szczęśliwy czas. Relacja ta będzie bardzo intymna, jednak nie zatrać się w tym. Mimo że wybrałaś serce, to rozum może z nim współgrać. Nie zapominaj o tym.

3 - Cesarz Tarot

Jeśli wybrałaś tę kartę, oznacza to, że jesteś bardzo silną osobą, która potrafi zabezpieczyć się finansowo. Jeżeli obecnie za kimś tęsknisz, to znak, że ta osoba zostanie twoim stałym partnerem. Musisz jednak pohamować swój egoizm i władczość. Jeśli nad tym nie zapanujesz, to wprowadzisz do związku wrogość i krytycyzm, przez co może dojść do rozpadu twojej relacji. Osoby w stałej relacji są uznawane za osoby godne zaufania i bezpieczne, które potrafią zapewnić dach nad głową. Pamiętaj jednak, aby nie zatracać się w pracy, gdyż rodzina też jest bardzo ważna, a czasem czuje się pominięta.

4 - Mag Tarot

Wybrałaś odwróconą kartę? To zły znak. W miłości manipulujesz innymi i wykorzystujesz uczucia do osiągania własnych celów. Twoi partnerzy są nieszczęśliwi, gdyż spełniają wyłącznie twoje zachcianki, a ich potrzeby są ciągle pomijane. Często okłamujesz partnerów i nie otwierasz się przed nimi, przez co nie jesteś w stanie zbudować trwałej relacji. Jeśli jednak nie zgadzasz się z powyższym stwierdzeniem, oznacza to, że spotkasz w życiu osobę, która będzie chciała cię oszukać i cię wykorzysta. Miej oczy szeroko otwarte.

