Kiedy w Polsce powitamy wiosnę? Synoptycy już wiedzą

Synoptycy są zdania, że na wiosenną wycieczkę w promieniach słońca warto wybrać się już za trzy dni. W tym roku wiosna, którą będziemy mogli poczuć pod względem wyższych temperatur, przyjdzie szybciej, niż ta kalendarzowa.

Jak podaje Grzegorz Walijewski, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, dla portalu Wirtualna Polska, w miniony wtorek - 14 marca nad Polską ukształtował się układ niskiego ciśnienia. Zjawisko to sprawiło, że pogoda stała się bardziej dynamiczna - mogą pojawić się silne porywy wiatru czy burze. Jeszcze wczoraj w znacznej części naszego kraju mogliśmy cieszyć się słońcem, dziś z kolei nastąpiło ochłodzenie, a w niektórych rejonach mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem. Jak podaje ekspert, to typowe dla przedwiośnia.

Polacy z niecierpliwością wyczekują ciepłej, wiosennej aury. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że doświadczymy jej już za kilka dni.

W najbliższy weekend znacznie się ociepli

Synoptycy podają, że już niebawem nad Polską ukształtuje się wyż, który przyniesie wyższe temperatury i dużo słońca. Te informacje napawają optymizmem.

Prognozuje się, że w najbliższy piątek, 17 marca nad nasz kraj napłynie cieplejsze powietrze, które będzie się dłużej utrzymywać. Wszystko więc wskazuje na to, iż w najbliższy weekend będzie można rozpocząć świętowanie wiosny.

Jakich temperatur możemy spodziewać się od 17 marca?

Eksperci podają, że póki co temperatury będą podnosiły się stopniowo - według synoptyka IMGW-PIB póki co możemy liczyć na 17-18 st. C. W najbliższy weekend wiatr będzie raczej słaby, a prognozy nie wskazują na opady. W poniedziałek może się nieco ochłodzić, jednak odczuwalna temperatura będzie nadal zachęcać do spędzania czasu na zewnątrz.