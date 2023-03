Miejscami może wystąpić porywisty wiatr. W sobotę minimalna temperatura wyniesie od -3 st. C do 0 stopni, nam morzem do 1 st. C. W kotlinach karpackich nastąpi lokalnie spadek temperatury do -8 st. C. W niedzielę temperatura minimalna wyniesie od -4 st. C w południowej części Polski, w centrum będzie to ok. - 1 st. C. W dolinach karpackich można się spodziewać temperatury sięgającej do - 10 st. C.

Pogoda na wiosnę 2023. Takie będą pierwsze dni

Początek meteorologicznej wiosny przypada 1 marca, a kalendarzowej - 21 marca. Według prognoz ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) początek wiosny 2023 będzie chłodniejszy niż w latach 2004-2020.

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW przekazało, że maksymalna temperatura w Polsce w pierwszym tygodniu wiosny wyniesie od 4 do 8 stopni Celsjusza. W tych dniach pojawią się również przymrozki, a według eksperymentalnych prognoz, w marcu 2023 średnia opadów utrzyma się w zakresie wieloletniej normy.

Pogoda na kwiecień 2023

Według modeli opracowanych przez CMM-IMGW kwiecień 2023 zapowiada się już zupełnie inaczej. Według wstępnych prognoz, w większości kraju opady będą większe niż wskazują normy. Wyjątkiem będą południowe regiony Polski takie jak Małopolska, Podkarpacie i Śląsk. W tych regionach suma opadów powinna być zbliżona do wartości wieloletniej normy.

Jeśli chodzi o temperaturę powietrza, w Krakowie prognozowana jest temperatura od 8,8 do 9,6 st. C, Warszawie od 8,7 do 9,6 st. C, Wrocławiu od 9 do 9,9 st. C, a Gdańsku - od 6,9 do 7,8 st. C. Termometry w Zakopanem mogą wskazać od 5,3 do 6,7 st. C, a w Suwałkach - od 6,8 st. C do 7,6 st. C.

Jaka pogoda czeka nas w maju 2023? Na taką informację czekają zapewne osoby planujące wyjazd na długi majowy weekend czy dłuższy, wiosenny urlop. Synoptycy przewidują, że temperatura i suma opadów w całej Polsce będzie zbliżona do normy wieloletniej tego miesiąca. Termometry w Warszawie wskażą od 13,6 do 14,8 st. C, w Krakowie od 13,5 do 14,5 st. C, Gdańsku od 11,6 do 12,6 st. C. Z kolei w Zakopanem możemy się spodziewać od 10 do 11,2 st. C, a Suwałkach - od 11,9 do 13,2 st. C.

Czerwiec 2023 rekordowo ciepły? To się okaże

Czy czerwiec 2023 znów okaże się rekordowo ciepły? Sugerują to najnowsze prognozy. W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza może być wyższa od niemal 20-letniej normy. Z kolei opady powinny być zbliżone do średnich wartości. Jakie temperatury są prognozowane w polskich miastach? Oto niektóre z nich:

Warszawa - od 17,1 do 18,3 st. C,

Kraków - od 17,2 do 18,2 st. C,

Katowice - od 16,7 do 17,8 st. C,

Wrocław - od 17 do 18,3 st. C,

Zakopane - od 13,8 do 14,7 st. C,

Suwałki - od 15,1 do 16,5 st. C.

Meteorolodzy zaznaczają, że prognozy długoterminowe są jednak obarczone sporą niepewnością i mogą się od siebie różnić.

"Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych" - przekazali w komunikacie synoptycy IMGW.

Meteorolodzy zwracają uwagę, że dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem nie jest możliwy.

"Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego" - zwracają uwagę.



